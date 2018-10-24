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Ватикан запустил свою версию Pokemon GO − со святыми и «командой евангелизации»

25.10.2018 12:53 — Разное | KYKY  
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Во второй половине 2016 года весь мир играл в Pokemon GO. Если кто не знает или не помнит, там нужно искать виртуальных монстров, гуляя по своему городу − а потом ловить их, используя технологию дополненной реальности. Про игру уже давно забыли, а Ватикан вдруг опомнился − и создал собственную версию Pokemon GO под названием Follow JC Go, пишет katolik.life. Если вдруг кто-то не понял, JC − это Jesus Christ.

В игре нужно искать не монстров, а святых и блаженных Католической церкви, а также библейских персонажей. После обнаружения святого игрок должен правильно ответить на некоторые вопросы о нём и затем добавить персонажа в свою электронную «команду евангелизации». 

Как и оригинал, Follow JC Go использует GPS, чтобы определить позицию игрока. Приложение заботится о физическом и духовном здоровье игрока. Когда он проходит мимо храма в реальной жизни, игра предлагает остановиться и помолиться. Заработанную игровую валюту можно отдать на благотворительность. 

Приложение разработала компания Fundación Ramón Pané в рамках подготовки к католическим Всемирным дням молодежи, которые пройдут в Панаме в январе 2019 года. Есть информация, что Папу Римского Франциска зарегистрировали первым пользователем игры. 

Игра Follow JC Go доступна бесплатно для iOS и Android, но только на испанском языке. Разработчики обещают добавить и другие языки.

Читать по теме: «Раньше я имел тысячу долларов в месяц, в церкви получаю сто». Как я бросил IT и стал священником

 
 
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Во второй половине 2016 года весь мир играл в Pokemon GO. Если кто не знает или не помнит, там нужно искать виртуальных монстров, гуляя по своему городу − а потом ловить их,...
 
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