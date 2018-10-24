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Сегодня пройдёт концерт памяти Александра Куллинковича

25.10.2018 12:11 — Разное | KYKY  
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4 августа умер вокалист Neuro Dubel Александр Куллинкович. В память о нём сегодня, 25 октября, пройдёт концерт в Prime Hall, где группа никогда не выступала сольно. Куллинкович хотел отпраздновать 30-летие группы в 2019 году именно там. Начало концерта в 19:00.

В Prime Hall выступит сама группа Neuro Dubel и сыграет больше 30-и песен. Также с группой споют друзья и коллеги Куллинковича − Лявон Вольский, Олег Хоменко, Юрий Стыльский, Игорь Ворошкевич, Владимир Пугач, Змитер Войтюшкевич, Александр Помидоров, Александр Солодуха, Алесь Мышкевич, Алесь Лютыч, Зоя Схончик, Ангус Торнадо, Lesli Knife, Денис Тарасенко, группа «Велосипедистов».

Начало в 19:00, и организаторы просят не опаздывать − программа очень большая, нужно всё успеть. Билеты стоят 38-48 рублей. Все деньги, собранные с продажи билетов, пойдут на помощь семье Куллинковича, установление памятника «дяде Саше», издание сборника его публицистики и альбома с фотографиями группы. 

Читайте по теме: «Я до последнего привык биться головой об стену. Но это скорее был минус, чем плюс». Вспоминаем интервью Александра Куллинковича

Фото на фоне заголовка: кадр из интервью Куллинковича «Большой рыбе» на Youtube
 
 
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4 августа умер вокалист Neuro Dubel Александр Куллинкович. В память о нём сегодня, 25 октября, пройдёт концерт в Prime Hall, где группа никогда не выступала сольно. Куллинкович...
 
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