Что можно, а что категорически нельзя есть, если у вас болит голова

Согласно исследованию ВОЗ, около половины взрослого населения Земли испытывало головную боль в течение последнего года, а 30% этих страдальцев уверены, что у них была мигрень. Причин для её возникновения много, свою роль играет и рацион. The Challenger составил список лучших и худших продуктов при головной боли.



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«Плохие» продукты при головной боли

Алкоголь

С этим и так всё ясно, но алкоголь — слишком распространённая причина головных болей, чтобы мы не включали его в список. Головная боль от употребления алкоголя возникает либо сразу, либо на следующий день — в форме похмелья. На самом деле люди, склонные к мигреням, могут испытывать такую боль уже после употребления одного небольшого бокала. Хотите снизить риск возникновения приступа? Пейте аккуратно. Никаких тусовок на все выходные.

Избыток (а затем полное отсутствие) кофе

Исследование норвежских учёных показало: у людей, потребляющих больше 540 миллиграммов кофеина в день, склонность к головным болям и мигреням на 10% выше, чем у остальных. Были схожие исследования , указывающие на ещё большую частоту головных болей из-за избытка кофе. Чтобы избегать такого неприятного эффекта, эксперты советуют ограничить потребление кофе до 400−500 миллиграммов в день (это около четырёх чашек).



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Шоколад

Авторы исследования , опубликованного в SAGEJournals, сравнили шоколад с плацебо и пришли к выводу, что шоколад провоцировал приступ мигрени у 42% исследуемых. При этом учёные из университета Питтсбурга в своём исследовании не увидели никакой разницы в симптоматике. В чём же корень зла? Похоже, что фенилэтиламин и тираминовые аминокислоты в шоколаде могут влиять на возникновение головной боли. Исследование итальянских учёных обнаружило повышенное содержание фенилэтиламина и тирамина в анализах людей, которые страдают от хронических мигреней. Похоже, что шоколад может быть триггером, но не для всех.

Искусственные подсластители

Возможно, не только кофеин в диетической коле провоцирует у вас головную боль. Исследование Ширли Кейлер и Алана Глароса оказывает, что искусственные подсластители, особенно суперпопулярный аспартам, могут увеличивать риск возникновения мигрени и сокращать число дней, которые испытуемые проводят без боли .

Цитрусовые

К сожалению, любимый источник витамина С может быть триггером головных болей. По результатам исследования , проведённого ещё в 1984 году, 11% людей, страдающих от мигреней, отмечают усиление симптомов после того, как они съедят что-нибудь цитрусовое. Впрочем, более свежее исследование (2016 года) не усмотрело никакой значительной разницы в симптоматике у тех, кто ел и не ел цитрусовые. Если фрукты и являются проблемой для тех, кого мучают головные боли, то корень зла, скорее всего, кроется в повышенном содержании тираминовых аминокислот. Они ещё содержатся в ананасе, сое, кимчи, сыром луке, стручковой фасоли и квашеной капусте.



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Выдержанные сыры

Чувствуете неприятные ощущения в затылке после сырной тарелки? Возможно, вы не одиноки. Процесс ферментации, являющийся ключевым в процессе производства таких сыров, как чеддер, пармезан, камамбер, увеличивает уровень содержания тираминовых и фенилэтиламиновых аминокислот. Учёные обнаружили: для 18% страдающих от мигреней именно выдержанные сыры стали причиной боли. Не можете отказаться от любимого лакомства? Попробуйте переключиться на рикотту, крем-чиз и творог.

Мясо, подвергшееся технологической обработке

Исследование учёных из Миланского университета неврологии показывает, что стандартные пищевые консерванты , которые содержатся в хот-догах, сосисках и мясных нарезках, для некоторых могут быть триггерами мигрени. Похоже , что присутствие нитрата, нитрита, оксида азота и восстанавливающих ферментов, связанных с формированием кишечных бактерий, как раз отвечает за определение того, кто страдает от потребления таких продуктов, а кто нет.



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«Хорошие» продукты при головной боли

Вода

Обезвоживание — одна из основных причин головной боли. В исследовании английских учёных было отмечено, что вода в значительной степени связана с уменьшением интенсивности и продолжительности головной боли. Учёные из университета Маастрихта в своей работе пришли к выводу, что 47% приступов были смягчены просто от того, что люди пили воду. Их сравнили с 25% испытуемых в контрольной группе, кто так не делал. Мы рекомендуем носить с собой полную бутылку воды и своевременно утолять жажду.

Вы можете также поддерживать водный баланс организма, если включите в свой рацион много фруктов и овощей с высоким содержанием воды. Огурцы, шпинат, арбуз и ягоды помогут справиться с жаждой, а также обеспечат организм витаминами и минералами.



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Продукты с низким содержанием соли

Хотя исследований, посвящённых связи соли и частоте приступов, недостаточно, учёные Мухаммад Амер, Марк Вудвард и Лоуренс Аппель проанализировали эффект диеты с низким содержанием соли и обнаружили следующее: риск возникновения приступов был ниже у тех, кто употреблял меньше соли. Хотите найти способ снизить количество соли в рационе? Избегайте технологически обработанных продуктов.

Зелень

В салатных листьях вроде кейла, шпината и листовой свеклы невероятно много витаминов В и фолиевой кислоты. Исследования на женщинах показали: диета с низким содержанием фолиевой кислоты может увеличить частоту мигреней. Не любите салат? Попробуйте авокадо, семена и бобовые.

В дополнение к высокому содержанию фолиевой кислоты такие листья — ещё и великолепный источник магния. Некоторые исследования учёных из Нью-Йоркского центра изучения головной боли утверждают, что низкий уровень этого минерала может провоцировать симптомы головной боли.

Миндаль

Ещё одна работа учёных из Нью-Йоркского центра изучения головной боли говорит о том, что у страдающих от мигреней людей обычно понижен уровень сыворотки магния в организме, а миндаль — один из лучших (и самых вкусных) его источников. Однако исследований пока мало. Специалисты рекомендуют дополнить ежедневный рацион витаминами, в том числе 600 миллиграммами магния (но предварительно, конечно, это нужно обсудить с вашим врачом).



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Кроме того, мы советуем сначала просто включить в рацион нужные продукты. И если миндаль вам не по вкусу, попробуйте другие орехи, а также листья салата, морепродукты, бобовые и семена.

Молоко

Как и магний, два других ключевых питательных вещества, отвечающих за строительство костей — кальций и витамин D, — похоже, играют роль в предотвращении головной боли. Учёные выяснили, что комбинация кальция и витамина D существенно уменьшает силу приступов мигрени, а в другой работе они увидели значительные улучшения уже через четыре-шесть недель приёма. Витамин D в этом плане играет бОльшую роль, чем кальций, но вы можете одним ударом убить сразу двух зайцев, выбирая в магазине соевое молоко, яйца, апельсиновый сок и молочные продукты.

Кофе в небольших количествах

Кофе находится в списках и полезных, и вредных продуктов? Да, всё дело в дозировке. Специалисты подтверждают, что в небольших количествах кофеин может помогать справиться с болью. Учёные из Оксфордского университета и больницы Черчилля пришли к выводу, что потребление около ста миллиграммов кофеина в день (равно маленькой чашке кофе) в сочетании с болеутоляющими помогает быстрее справиться с головной болью, чем одни только лекарства.