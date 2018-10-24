ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси хотят ввести послабления для сдающих квартиры и гаражи - отменить для них доплату налога

25.10.2018 13:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусов, которые сдают в аренду жилье и машино-места, могут освободить от доплаты налога. Эту информацию подтвердили пресс-службе МНС. Новшества предусмотрены проектом изменений в Налоговый кодекс, который вынесен на общественное обсуждение. Напомним, сейчас эта категория налогоплательщиков уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах. При превышении максимальной планки от доходов от сдачи внайм жилья и машино-места нужно доплачивать налог по ставке налога в 13%.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 2018 году предел такого дохода от сдачи физлицам жилых и нежилых помещений, машино-места составляет 6116 рублей. При превышении этого «потолка» налогообложение такого дохода производится по ставке налога в 13% на основании налоговой декларации. Этот документ нужно предоставить в налоговую за нынешний год не позже 1 марта 2019 года, после чего доплатить подоходный налог. В проекте Налогового кодекса эта норма исключена.

О возможной отмене доплаты ранее сообщала замминистра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Напомним, для физлиц также хотят перенести крайний срок подачи декларации за полученные доходы. Предлагается перенести срок представления в налоговую деклараций по подоходному налогу с 1 марта на 31 марта, а срок уплаты подоходного налога с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным.

— Связано это с необходимостью представления физическим лицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей, который подлежит зачету при уплате подоходного налога в Республике Беларусь, — поясняла ранее Элла Селицкая.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям и физлицам могут позволить уплачивать налоги и пени с отсрочкой платежей либо в рассрочку. Организации и ИП могут рассчитывать на такие послабления в том случае, если у них затруднительное финансовое положение, а физлица — исходя из их имущественного положения или в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Главное условие для физлиц — объекты налогообложения не должны быть связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.

Читайте также
В Беларуси перепишут Налоговый кодекс. Топ предложений, которые отказались включать в изменения
В Беларуси перепишут Налоговый кодекс. Что может измениться для физлиц и предпринимателей
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусов, которые сдают в аренду жилье и машино-места, могут освободить от доплаты налога. Новшества предусмотрены проектом изменений в Налоговый кодекс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Истребитель СУ-27П пополнит экспозицию музея под открытым небом в Пинске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика