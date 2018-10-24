В Беларуси хотят ввести послабления для сдающих квартиры и гаражи - отменить для них доплату налога

Белорусов, которые сдают в аренду жилье и машино-места, могут освободить от доплаты налога. Эту информацию подтвердили пресс-службе МНС. Новшества предусмотрены проектом изменений в Налоговый кодекс, который вынесен на общественное обсуждение. Напомним, сейчас эта категория налогоплательщиков уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах. При превышении максимальной планки от доходов от сдачи внайм жилья и машино-места нужно доплачивать налог по ставке налога в 13%.



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В 2018 году предел такого дохода от сдачи физлицам жилых и нежилых помещений, машино-места составляет 6116 рублей. При превышении этого «потолка» налогообложение такого дохода производится по ставке налога в 13% на основании налоговой декларации. Этот документ нужно предоставить в налоговую за нынешний год не позже 1 марта 2019 года, после чего доплатить подоходный налог. В проекте Налогового кодекса эта норма исключена.

О возможной отмене доплаты ранее сообщала замминистра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Напомним, для физлиц также хотят перенести крайний срок подачи декларации за полученные доходы. Предлагается перенести срок представления в налоговую деклараций по подоходному налогу с 1 марта на 31 марта, а срок уплаты подоходного налога с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным.

— Связано это с необходимостью представления физическим лицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей, который подлежит зачету при уплате подоходного налога в Республике Беларусь, — поясняла ранее Элла Селицкая.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям и физлицам могут позволить уплачивать налоги и пени с отсрочкой платежей либо в рассрочку. Организации и ИП могут рассчитывать на такие послабления в том случае, если у них затруднительное финансовое положение, а физлица — исходя из их имущественного положения или в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Главное условие для физлиц — объекты налогообложения не должны быть связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.