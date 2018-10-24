﻿ Нацбанк намерен запустить в Беларуси сервис мгновенных платежей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк намерен запустить в Беларуси сервис мгновенных платежей

25.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Нацбанк собирается ввести в нашей стране сервис мгновенных платежей в 2019 году, рассказал заместитель Председателя Правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям «БанкИТ’2018».   

По словам Дмитрия Калечица, это базовый проект для многих государств. Он даст возможность усовершенствовать платежные сервисы для предприятий и физических лиц, чтобы платежи осуществлялись в режиме реального времени.

Уже выбран оператор и определена концепция мгновенных платежей, ведется работа над техническими аспектами внедрения сервиса. С 1 января следующего года собираются приступить к его опытной эксплуатации, с 1 июля 2019 года — к промышленной.

БЕЛТА


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк собирается ввести в нашей стране сервис мгновенных платежей в 2019 году, рассказал заместитель Председателя Правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на
 
Новости дня
Новости разные
 
«Цмоки – Минск» потерпели поражение в матче кубка FIBA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика