Нацбанк намерен запустить в Беларуси сервис мгновенных платежей

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Нацбанк собирается ввести в нашей стране сервис мгновенных платежей в 2019 году, рассказал заместитель Председателя Правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям «БанкИТ’2018».

По словам Дмитрия Калечица, это базовый проект для многих государств. Он даст возможность усовершенствовать платежные сервисы для предприятий и физических лиц, чтобы платежи осуществлялись в режиме реального времени.

Уже выбран оператор и определена концепция мгновенных платежей, ведется работа над техническими аспектами внедрения сервиса. С 1 января следующего года собираются приступить к его опытной эксплуатации, с 1 июля 2019 года — к промышленной.

БЕЛТА