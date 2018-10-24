Футбольная сборная Беларуси поднялась на 78-е место в рейтинге ФИФА

Футбольная сборная Беларуси занимает 78-е место в октябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА .

По сравнению с сентябрьским списком белорусская команда поднялась на две позиции. За прошедшее время подопечные Игоря Криушенко провели два домашних матча в Лиге Наций: победили футболистов Люксембурга - 1:0 и сыграли вничью с Молдовой - 0:0.

Сейчас в активе белорусов 1307 баллов. Следующую встречу в Лиге наций белорусские футболисты проведут 15 ноября в гостях у команды Люксембурга (84-е место), а 18 ноября завершат групповой этап игрой в Сан-Марино (209).

Октябрьский рейтинг ФИФА возглавляет сборная Бельгии (1733 очка), на второй позиции находится чемпион мира команда Франции (1732), замыкает тройку лидеров Бразилия (1669).

Из стран бывшего Советского Союза выше всех стоит Украина - 27-е место (1490), команда России занимает 41-ю строку (1433).

Следующий рейтинг ФИФА обнародует 29 ноября.