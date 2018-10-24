Великобритания оштрафовала Facebook на 645 тысяч долларов

Британское Управление комиссара по информации (ICO) оштрафовало Facebook на 500 тысяч фунтов (около 644 тысяч долларов) из-за утечки персональных данных миллионов пользователей через британскую компанию Cambridge Analytica. Об этом пишет TJournal со ссылкой на apnews.com.



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Сумма штрафа стала максимальной на момент, когда стало известно об утечке. Более серьезный штраф не удалось наложить из-за срока давности правонарушений. Если бы скандал произошел после того, как ЕС принял новый закон о защите данных, компания могла бы заплатить больше. В этом случае компании грозил бы штраф до 17 миллионов фунтов (22,58 миллиона долларов) или до 4% от мирового оборота.

Напомним: скандал вокруг Cambridge Analytica развернулся в марте, когда стало известно, что она получила доступ к данным 50 миллионов (по обновленной информации — 87 миллионов) человек в обход правил Facebook, настроив на их основе рекламу кампании Дональда Трампа.

Компания отрицала свою вину, но в итоге потеряла всех клиентов и объявила о банкротстве. Цукерберг выступил перед американскими политиками и заявил о смене политики конфиденциальности в соцсети.