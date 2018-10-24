Эскалатор в Риме, на котором пострадали фанаты ЦСКА, просили починить еще в 2015 году

Компания Atac, занимающаяся обслуживанием общественного транспорта в Риме, просила починить эскалатор, на котором пострадали болельщики ЦСКА , еще в 2015 году, сообщает Ansa .



Фото: twitter.com/Kolya_ideolog

По данным источника, спустя год компания повторила свой запрос с пометкой о срочном вмешательстве. Однако средства на проведение ремонта выделены не были.

Напомним, что 23 октября, перед матчем Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА, эскалатор в римском метро неожиданно ускорился. В результате этого около 30 находившихся на нем болельщиков московского клуба получили травмы. Некоторые из них были госпитализированы и перенесли операции.

В ближайшее время участники инцидента собираются подать коллективный иск . При этом по версии итальянской стороны авария была спровоцирована самими фанатами , которые якобы прыгали на эскалаторе.

Итальянским врачам удалось сохранить ногу фанату ЦСКА, пострадавшему в римском метро



Фото: twitter.com/Kolya_ideolog

Между тем шесть граждан России остаются в больницах Рима после аварии, которая произошла в метро столицы Италии 23 октября.

Некоторые из них получили тяжелые травмы. Всего в аварии пострадало около 30 человек.

— По состоянию на 9.00 в больницах города остаются шесть граждан России, пострадавших в римском метро. Врачами отмечается положительная динамика. Оказываем им всяческую поддержку и содействие! — говорится в твиттере посольства России в Италии.