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Эскалатор в Риме, на котором пострадали фанаты ЦСКА, просили починить еще в 2015 году
Компания Atac, занимающаяся обслуживанием общественного транспорта в Риме, просила починить эскалатор, на котором
По данным источника, спустя год компания повторила свой запрос с пометкой о срочном вмешательстве. Однако средства на проведение ремонта выделены не были.
Напомним, что 23 октября, перед матчем Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА, эскалатор в римском метро неожиданно ускорился. В результате этого около 30 находившихся на нем болельщиков московского клуба получили травмы. Некоторые из них были госпитализированы и перенесли операции.
В ближайшее время участники инцидента собираются
Между тем шесть граждан России остаются в больницах Рима после аварии, которая произошла в метро столицы Италии 23 октября.
Некоторые из них получили тяжелые травмы. Всего в аварии пострадало около 30 человек.
— По состоянию на 9.00 в больницах города остаются шесть граждан России, пострадавших в римском метро. Врачами отмечается положительная динамика. Оказываем им всяческую поддержку и содействие! — говорится в твиттере посольства России в Италии.
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Компания Atac, занимающаяся обслуживанием общественного транспорта в Риме, просила починить эскалатор, на котором пострадали болельщики ЦСКА, еще в 2015 году.
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