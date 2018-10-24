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Эскалатор в Риме, на котором пострадали фанаты ЦСКА, просили починить еще в 2015 году

25.10.2018 13:25 — Разное | Tut.by  
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Компания Atac, занимающаяся обслуживанием общественного транспорта в Риме, просила починить эскалатор, на котором пострадали болельщики ЦСКА, еще в 2015 году, сообщает Ansa.


Фото: twitter.com/Kolya_ideolog

По данным источника, спустя год компания повторила свой запрос с пометкой о срочном вмешательстве. Однако средства на проведение ремонта выделены не были.

Напомним, что 23 октября, перед матчем Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА, эскалатор в римском метро неожиданно ускорился. В результате этого около 30 находившихся на нем болельщиков московского клуба получили травмы. Некоторые из них были госпитализированы и перенесли операции.

В ближайшее время участники инцидента собираются подать коллективный иск. При этом по версии итальянской стороны авария была спровоцирована самими фанатами, которые якобы прыгали на эскалаторе.

Итальянским врачам удалось сохранить ногу фанату ЦСКА, пострадавшему в римском метро


Фото: twitter.com/Kolya_ideolog

Между тем шесть граждан России остаются в больницах Рима после аварии, которая произошла в метро столицы Италии 23 октября.

Некоторые из них получили тяжелые травмы. Всего в аварии пострадало около 30 человек.

— По состоянию на 9.00 в больницах города остаются шесть граждан России, пострадавших в римском метро. Врачами отмечается положительная динамика. Оказываем им всяческую поддержку и содействие! — говорится в твиттере посольства России в Италии.

 
 
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Компания Atac, занимающаяся обслуживанием общественного транспорта в Риме, просила починить эскалатор, на котором пострадали болельщики ЦСКА, еще в 2015 году.
 
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