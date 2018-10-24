Лукашенко готов создать самые выгодные условия для развития IT-сферы

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Об этом заявил президент, принимая 25 октября с докладом первого вице-премьера Александра Турчина.

Лукашенко считает, что созданная в Беларуси инфраструктура и опыт управления процессами в IT-сфере достаточны для цифровизации всей страны.

"Разные были предложения, они исходили в основном напрямую от айтишников – создать чуть ли не отдельное правительство по цифровизации страны, потом создать министерство цифровой экономики. Мы уже много работаем над развитием IT-сферы, в том числе со времени создания Парка высоких технологий опыт нарабатывали. Сегодня этого опыта достаточно, чтобы делать очередные шаги в развитии не только ПВТ, но цифровизации всей страны", – сказал президент.

После встречи с президентом Турчин сообщил, что в I квартале 2019 года под руководством президента состоится масштабное совещание по развитию цифровой экономики, сообщает пресс-служба белорусского лидера.