Как отличить хорошее вино от плохого

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Признак 1

Признак 2

Признак 3

Признак 4

Признак 5

Хорошее вино – это поцелуй от самого солнца и даров земли. Мы, в основном, привыкли рассуждать о том, какое вино называть хорошим. Но надо понимать и обратную сторону медали. Бренд-амбассадор ТМ Inkerman, WSET 3-го уровня (Wine & Spirits Education Trust, London) Евгений Сеган рассказал "Сегодня", как распознать уже испорченное или некачественное вино.Ситуация: Вы купили "тихое" вино, и уже разливая его по бокалам увидели, что стенки облепили мелкие задорные пузырьки. Или, как вариант, их может быть даже не видно, но что-то отчетливо покусывает язык, словно вы лизнули батарейку."Такая ситуация могла произойти с винами, содержащими остаточный сахар – полусухими или полусладкими, хотя и сухое вино от этого не застраховано, – поясняет Евгений Сеган. – Причина в данном случае – работа микрофлоры. Это может быть и дрожжевое брожение, оно же алкогольное (если вино сладковатое, то дрожжам еще есть что поесть), а может быть и так называемое яблочно-молочное или малолактическое. Такое вино не желательно употреблять, так как неконтролированное брожение – признак того, что нарушена чистота и напиток находится в неудовлетворительном гигиеническом состоянии".Пищевая пригодность такого продукта низкая, да и вкус, как правило, не такой, каким должен быть. Пить его не рекомендуется, несмотря на то, что в небольших количествах оно считается неопасным."Однако, бывают и случаи искусственной газации молодого тихого вина. Примером может быть Vinho Verde в Португалии. Тогда углекислота добавлена контролируемо, а уж отнесение таких вин к категории тихих – вопрос систематики. Конечно, такие вина не опасны и вполне правильны. Чтобы понять, что к чему, читайте этикетку, когда столкнулись с описанной проблемой. Проверьте, указан ли в составе углекислый газ, или предполагает ли производитель его присутствие".Ситуация: Откупорив вино, вы ощущаете, что вино оставляет царапающее ощущение в горле, возможно, металлический привкус. Аромат может исказиться и иметь оттенки уксуса (часто бальзамического), леденцов "Дюшес" или даже жидкости для снятия лака."Такая ситуация могла сложиться из-за того, что в вине разгулялись уксуснокислые бактерии или были нарушены гигиенические нормы при приготовлении/разливе, – объясняет бренд-амассадор Инкерман – Это вино не желательно употреблять, несмотря на то, что уксус не считается ядовитой субстанцией, пить такое вино точно не стоит. Изжоги не миновать".Ситуация: Из бокала пахнет так, что вино и в пить не хочется. Но некоторые убеждают себя в том, что, возможно, такой запах – вариант нормы. Но это не так."Такой аромат возникает из-за неправильного хранения. Свет или излишнее тепло способно изменить напиток в худшую сторону. О том, что именно оказало влияние, расскажет запах. Квашенная капуста и канализация, к примеру – это совсем разные проблемы, и чтобы научиться в них разбираться, придется немного подучиться. Даже если запах выветрится до сносного уровня, вкус напитка будет совсем не таким, как должен. Под негативным впечатлением в следующий раз вы уже не купите такую марку вина", – говорит Евгений.По его словам, виноват в данном случае не столько винодел, сколько торговая точка, где была приобретена бутылка. "Казалось бы, какая мне разница – вино-то плохое? А разница в том, по чьей репутации удар. Стоит ли брать такое вино в будущем? Я бы советовал купить эту марку еще раз, только уже в другом супермаркете, и проследить, чтобы разлив был промаркирован другой датой, а не той "неудачной" бутылки. Повторение ситуации будет означать что, возможно, вино все-таки испортили еще при производстве", – добавил сомелье.Ситуация: Вы откупорили бутылку и машинально понюхали пробку. Ну, как в кино показывают. А она пахнет не то плесенью, не то мокрым картоном. Скорее всего, такой же неприятный запах будет и в бокале."Причина здесь в так называемой "пробковой болезни". Чтобы не расписывать подробно довольно сложную механику, главное, что нужно усвоить: как и в предыдущем случае это может быть проблемой отдельно взятой бутылки, а не в целом данного конкретного вида вина. Вино заслуживает второго шанса (а хороший продавец даже заменит бутылку бесплатно), но эту бутылочку придется вылить", – отмечает сомелье.Ситуация: Вы достали бутылку вина и увидели, что выпал небольшой осадок или же вино мутноватое. Большинство людей тут же решают, что вино не пригодно. Но сомелье утверждает, что нужно смотреть на характер осадка."Если осадок кристаллический, то есть напоминает сахар или соль, только в цвет вина, почти 100% перед вами обычный винный камень. Это вещество, которое так или иначе выпадает в осадок из вина. Или от возраста или от переохлаждения – не важно. Главное, что вино с таким осадком – вполне пригодно к употреблению, а сам винный камень для человека не опасен. Ну, разве что может слегка поскрипывать на зубах, – объясняет Евгений Сеган. – Если же осадок аморфный (напоминающий по консистенции творог разной плотности), то диагноз вынести чуть сложнее. Осадок может быть, как естественного происхождения, так и свидетельством обратного. Просто тщательнее присмотритесь и принюхайтесь к вину и вдумчиво попробуйте на вкус. Если вино не имеет порочных запахов, типа описанных выше, то и ничего страшного. Осадок просто не стоит ложечкой доедать".Хуже, по словам эксперта по винам, когда вино мутное. Это еще не приговор, но возможно, имеет место нежелательная микрофлора. "И, если это действительно так, подтверждение этому вы всегда найдете во вкусе и запахе напитка. То есть, если видите внешний дефект, ищите проблемы, описанные в пунктах 1-3 в семь раз тщательнее. Если их нет, возможно помутнение имеет не микробиологическую природу. Тогда ничего страшного. В целом же совет здесь один – нужно покупать вина у зарекомендовавших себя виноделов. Мы в Инкерман тщательно следим как за качеством, так и за условиями хранения наших вин", – отмечает эксперт.