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Вскрылось странное прошлое Марии Захаровой

25.10.2018 12:30 — Разное | UDF  
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Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia Press Service
Мария Захарова возглавляет департамент информации и печати Министерства иностранных дел и считается самым красивым дипломатом в России. А было время, когда ее увлекали другие вещи.

Многим прошлое Марии Захаровой покажется странным, ведь судьба ее могла сложиться совсем иначе. Мария училась на факультете журналистки и работала ведущей. "Мало кто знает, что я, начиная со школьных лет, подрабатывала ведением концертов, – рассказала чиновница. – А в студенческую пору вела межвузвовский конкурс китайского зыка. Потом были какие-то мероприятия в самой Поднебесной, когда находилась там на стажировке. Часто приходилось работать на китайском языке..."

Ведение презентаций и фестивалей Захаровой давалось легко, к тому же всем нравились ее манера, стиль, улыбка. О том, чтобы стать телеведущей, Мария всерьез не думала. А теперь в качестве дипломата народ ее знает лучше, чем иных звезд. Да и показывают Захарову чаще – обычно в прайм-тайм, самое рейтинговое время. Ее острые и точные комментарии по разным вопросам многим не нравятся, но только при Захаровой МИД обрел живое человеческое лицо.


Мария часто появляется на премьерах и презентациях, где ее окружают фотографы, а поклонники просят о снимке. Однако она не любит повышенного внимания. "Я не звезда, как многие думают, а сотрудник внешнеполитического ведомства. У меня нет гардеробных, дорогих нарядов, свиты, стилистов и визажистов. А туфли я ношу до той поры, пока каблук не сломается или замша до дырки не протрется", – цитирует Захарову "Мир новостей".

 
Теги: Новости
 
 
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Мария Захарова считается самым красивым дипломатом в России.
 
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