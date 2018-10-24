ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский журналист о Беларуси: "Признавать исключительную роль России тут не особо горят желанием"

25.10.2018 12:24 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Витебск. Фото: Александр Сорокин[
Корреспондент «Московского комсомольца» Александр Сорокин поделился впечатлениями об опыте жизни в Беларуси.

В своей статье он пытается развеять мифы о безоблачной жизни в нашей стране. Впрочем, некоторые его суждения довольно спорны и вряд ли их можно назвать соответствующими действительности.

«Вот все говорят по телевизору: «Белоруссия, Белоруссия». О том, как там хорошо. Какие там кисельные берега и молочные реки, рудники первоклассной тушенки и месторождения отличных колбас. Какие прекрасные дороги и развитое сельское хозяйство. А еще — отсутствие коррупции, твердая власть и порядок без олигархов, — пишет журналист. — В общем, сбывшаяся мечта о построении коммунизма в отдельно взятой стране…


Такие дела

Между тем, в сознании большинства россиян укоренилось немало мифов о том, как живется в Беларуси. Учитывая то обстоятельство, что оттуда родом моя супруга и что я какое-то время успел там пожить и даже поработать, считаю своим долгом немножечко вас просветить. Удивительного в этой стране действительно немало. Впрочем, как хорошего, так и не очень. Кстати, вы знаете, как правильно писать название государства? Официальное — Беларусь. Но у нас часто пишут Белоруссия. Поэтому — белорусский учебник беларуского языка. Такая вот коллизия.


Язык

В Беларуси два государственных языка — русский и белорусский. Поэтому русский знают все, и языкового барьера не существует. Другое дело, что этот русский язык обогащен местным колоритом. Впрочем, и в России в каждом крае вам сообщат немало удивительных и незнакомых словечек, которые вы будете долго искать в диалектном словаре. В городах вы встретите вывески как на русском, так и на белорусском языках. Но в последнее время был взят курс на беларусизацию. Он проявляется в том, что все больше и больше документов должно готовиться именно на местном языке. Также практически все таблички-указатели названий улиц теперь только на белорусском. Приехав в этом году в Гомель — второй по величине город страны, — с удивлением обнаружил, что на железнодорожном вокзале таблички с указанием путей даны на белорусском, английском и китайском языках.


Деньги

Денежная единица — белорусский рубль. После очередной реформы, произошедшей не так давно, он стал примерно в тридцать раз дороже российского рубля. Сами новые деньги очень похожи по дизайну на евро, особенно монеты. Впрочем, до сих пор везде привычка все более-менее крупные расчеты привязывать к доллару США. Поэтому, когда речь идет о продаже квартиры, машины и съеме жилья, цена называется в ней. Даже Александр Лукашенко, выступая перед своими гражданами, в своей речи о доходах населения заявляет о необходимости выйти на средний уровень зарплат в размере… 500 долларов.

Доходы у белорусов небольшие. Половина работающих в стране получает зарплату на уровне российского МРОТа. Очень многие поэтому работают в Польше или в России. При этом довольно низкие цены на услуги ЖКХ. Так, если зимой владимирцы, проживающие в частном секторе, только за газ могут платить в диапазоне 5 тысяч рублей, то у белорусов вся платежка в этот период будет равняться паре российских тысяч.


Колорит

Кстати, связи восточной части Беларуси с Россией очень тесные. Достаточно сказать, что жители российского Новозыбкова (Брянская область) в Гомель ездят как в областной центр. Белорусы, соответственно, в большом количестве едут в обратном направлении на заработки. Западная же Брестская область гораздо ближе к Польше. Северная Витебская вообще не похожа на большую часть страны, своей архитектурой и видами напоминая Прибалтику.

Российский журналист о Беларуси: "Признавать исключительную роль России тут не особо горят желанием"

Брестская крепость. Фото: Александр Сорокин


Транспорт

Цены на железнодорожное сообщение внутри страны существенно ниже наших (примерно в два-три раза). А вот в общественном транспорте прокатиться стоит почти столько же, сколько и в российском. Если это будет государственный автобус. На частном — дороже. И да, государственный общественный транспорт ходит строго по расписанию. Оно вывешивается возле остановок. Зачастую — на такой высоте, что нужно быть жирафом, чтобы хорошо прочесть или суметь нормально сфотографировать. Опоздали — можете гулять от десяти до сорока минут. В зависимости от маршрута, конечно.

Оплата — только наличными, бесконтактные транспортные карты, не говоря уже о банковских, еще не в ходу. Кстати, если говорить о междугороднем и пригородном сообщении, то электричка оказывается в полтора раза дешевле автобуса. В то время как у нас — наоборот. Такой вот парадокс.


Торговля

Сервис и уровень развития услуг в Беларуси, особенно в глубинке, очень отличаются от российских. Еще совсем недавно платежи за сотовую связь принимались в соответствующих магазинах и на почте на специальных бланках. Я такие помню у нас году так в 2002-м, когда у меня появился первый мобильник. Даже в крупных городах нередка практика санитарного дня. И тогда большая часть кафе и ресторанов оказывается закрыта. Слова «скидка» и «распродажа» в обиход вошли сравнительно недавно. И если у владимирцев дома валяется в среднем не меньше десятка различных дисконтных карт, то в Беларуси они редкость. Даже крупные торговые продуктовые сети делают очень маленькие скидки по ним, и то, как правило, при условии совершения покупок на определенную сумму в течение месяца.

Кстати, о магазинах. Крупных торговых продуктовых сетей мало. В Беларуси вообще мало по-настоящему крупных магазинов. В основном распространены небольшие магазины формата «у дома», в которых есть все необходимое, но ассортимент не слишком велик. Зато там продают то, что нельзя купить в России. И это не обязательно санкционка. В обычных владимирских магазинах я почему-то не встречал такого представительства продуктов из Армении, например.


Продукты

Вообще, у нас считается, что в Беларуси очень качественные продукты. И во Владимирской области, и в других регионах с успехом проводятся ярмарки белорусской продукции под лозунгом «как раньше». Колбасы, консервы, молочная продукция. Что же при ближайшем рассмотрении? Летом этого года, выбирая сгущенку в крупном магазине Гомеля, обратил внимание, что и здесь уже есть продукция с заменителем молочного жира. Настоящая же сгущенка стоит, примерно, как и во Владимире. Вот вареная сгущенка оказалась действительно дешевле. Белорусская «Егорка» стоила рублей 60, в то время как в России без заменителя молочного жира такая же баночка идет около сотни.

Осматривая полку банок говяжьей тушенки, нашел только два образца, которые были действительно изготовлены по ГОСТ. «Говядина тушеная». С хорошим содержанием мяса — не меньше 90%. И не менее хорошей ценой. Все остальное — как в наших пенатах. «Тушенка», «Говядина тушеная по-русски», «Говядина тушеная пряная» и т.д. Мяса уже чуть больше половины содержимого. Читая состав одного из местных тортиков, встретил такой экзотический для меня ингредиент, как экстракт бересты. А вы говорите, как раньше…

Но кондитерские изделия, справедливости ради замечу, действительно в большинстве своем качественные и вкусные. Шоколадки производства местных фабрик делаются из тертого какао и не напоминают набившие оскомину «сладкие плитки» из России.


Благоустройство и дороги

Лет шесть назад дороги действительно были хорошими. Но этим летом, когда машину стало ощутимо подбрасывать на неровном заплатанном полотне, в результате чего ребенка быстро укачало, я не понял особой разницы с российскими дорогами.

Многие детские площадки не ремонтировались с момента их установки на рубеже восьмидесятых-девяностых. То, что и с благоустройством швах, я понял, когда опущенная мной в урну бутылка из-под кваса упала на асфальт. Как выяснилось, дно урны проржавело насквозь… Но, кстати, урн в Беларуси больше, чем во Владимирской области. Как и лавочек у подъездов.


Дружба народов

Нельзя не отметить и отношение белорусов к россиянам. Вопреки распространенному мнению о феерической братской любви, оно все-таки довольно сдержанное. Сами по себе белорусы в большинстве своем доброжелательны и улыбчивы практически к любому собеседнику и попутчику. Но вот признавать исключительную и особую роль нашего государства как-то не особо горят желанием. Особенно молодежь. Из уст молодежи можно услышать полупрезрительное «Рашка». Нет, к событиям на Украине это отношения не имеет, успокойтесь. Просто всем понятно, что экономика Беларуси во многом зависит от русских денег, а признавать свою зависимость, поверьте, не очень-то приятно.

А вообще — в Беларуси хорошо. Здесь нет вашего начальника, другие названия, другие люди. Здесь есть костелы и замки. Брестская крепость. И конечно же, новые впечатления. Словом, если вы не пожить, а в гости — поезжайте, вам понравится!»

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспондент "Московского комсомольца" Александр Сорокин поделился впечатлениями об опыте жизни в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему в тюрьме ничего нельзя поднимать с пола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика