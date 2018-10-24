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Российский журналист о Беларуси: "Признавать исключительную роль России тут не особо горят желанием"
Витебск. Фото: Александр Сорокин[
В своей
«Вот все говорят по телевизору: «Белоруссия, Белоруссия». О том, как там хорошо. Какие там кисельные берега и молочные реки, рудники первоклассной тушенки и месторождения отличных колбас. Какие прекрасные дороги и развитое сельское хозяйство. А еще — отсутствие коррупции, твердая власть и порядок без олигархов, — пишет журналист. — В общем, сбывшаяся мечта о построении коммунизма в отдельно взятой стране…
Такие дела
Между тем, в сознании большинства россиян укоренилось немало мифов о том, как живется в Беларуси. Учитывая то обстоятельство, что оттуда родом моя супруга и что я какое-то время успел там пожить и даже поработать, считаю своим долгом немножечко вас просветить. Удивительного в этой стране действительно немало. Впрочем, как хорошего, так и не очень. Кстати, вы знаете, как правильно писать название государства? Официальное — Беларусь. Но у нас часто пишут Белоруссия. Поэтому — белорусский учебник беларуского языка. Такая вот коллизия.
Язык
В Беларуси два государственных языка — русский и белорусский. Поэтому русский знают все, и языкового барьера не существует. Другое дело, что этот русский язык обогащен местным колоритом. Впрочем, и в России в каждом крае вам сообщат немало удивительных и незнакомых словечек, которые вы будете долго искать в диалектном словаре. В городах вы встретите вывески как на русском, так и на белорусском языках. Но в последнее время был взят курс на беларусизацию. Он проявляется в том, что все больше и больше документов должно готовиться именно на местном языке. Также практически все таблички-указатели названий улиц теперь только на белорусском. Приехав в этом году в Гомель — второй по величине город страны, — с удивлением обнаружил, что на железнодорожном вокзале таблички с указанием путей даны на белорусском, английском и китайском языках.
Деньги
Денежная единица — белорусский рубль. После очередной реформы, произошедшей не так давно, он стал примерно в тридцать раз дороже российского рубля. Сами новые деньги очень похожи по дизайну на евро, особенно монеты. Впрочем, до сих пор везде привычка все более-менее крупные расчеты привязывать к доллару США. Поэтому, когда речь идет о продаже квартиры, машины и съеме жилья, цена называется в ней. Даже Александр Лукашенко, выступая перед своими гражданами, в своей речи о доходах населения заявляет о необходимости выйти на средний уровень зарплат в размере… 500 долларов.
Доходы у белорусов небольшие. Половина работающих в стране получает зарплату на уровне российского МРОТа. Очень многие поэтому работают в Польше или в России. При этом довольно низкие цены на услуги ЖКХ. Так, если зимой владимирцы, проживающие в частном секторе, только за газ могут платить в диапазоне 5 тысяч рублей, то у белорусов вся платежка в этот период будет равняться паре российских тысяч.
Колорит
Кстати, связи восточной части Беларуси с Россией очень тесные. Достаточно сказать, что жители российского Новозыбкова (Брянская область) в Гомель ездят как в областной центр. Белорусы, соответственно, в большом количестве едут в обратном направлении на заработки. Западная же Брестская область гораздо ближе к Польше. Северная Витебская вообще не похожа на большую часть страны, своей архитектурой и видами напоминая Прибалтику.
Брестская крепость. Фото: Александр Сорокин
Транспорт
Цены на железнодорожное сообщение внутри страны существенно ниже наших (примерно в два-три раза). А вот в общественном транспорте прокатиться стоит почти столько же, сколько и в российском. Если это будет государственный автобус. На частном — дороже. И да, государственный общественный транспорт ходит строго по расписанию. Оно вывешивается возле остановок. Зачастую — на такой высоте, что нужно быть жирафом, чтобы хорошо прочесть или суметь нормально сфотографировать. Опоздали — можете гулять от десяти до сорока минут. В зависимости от маршрута, конечно.
Оплата — только наличными, бесконтактные транспортные карты, не говоря уже о банковских, еще не в ходу. Кстати, если говорить о междугороднем и пригородном сообщении, то электричка оказывается в полтора раза дешевле автобуса. В то время как у нас — наоборот. Такой вот парадокс.
Торговля
Сервис и уровень развития услуг в Беларуси, особенно в глубинке, очень отличаются от российских. Еще совсем недавно платежи за сотовую связь принимались в соответствующих магазинах и на почте на специальных бланках. Я такие помню у нас году так в 2002-м, когда у меня появился первый мобильник. Даже в крупных городах нередка практика санитарного дня. И тогда большая часть кафе и ресторанов оказывается закрыта. Слова «скидка» и «распродажа» в обиход вошли сравнительно недавно. И если у владимирцев дома валяется в среднем не меньше десятка различных дисконтных карт, то в Беларуси они редкость. Даже крупные торговые продуктовые сети делают очень маленькие скидки по ним, и то, как правило, при условии совершения покупок на определенную сумму в течение месяца.
Кстати, о магазинах. Крупных торговых продуктовых сетей мало. В Беларуси вообще мало по-настоящему крупных магазинов. В основном распространены небольшие магазины формата «у дома», в которых есть все необходимое, но ассортимент не слишком велик. Зато там продают то, что нельзя купить в России. И это не обязательно санкционка. В обычных владимирских магазинах я почему-то не встречал такого представительства продуктов из Армении, например.
Продукты
Вообще, у нас считается, что в Беларуси очень качественные продукты. И во Владимирской области, и в других регионах с успехом проводятся ярмарки белорусской продукции под лозунгом «как раньше». Колбасы, консервы, молочная продукция. Что же при ближайшем рассмотрении? Летом этого года, выбирая сгущенку в крупном магазине Гомеля, обратил внимание, что и здесь уже есть продукция с заменителем молочного жира. Настоящая же сгущенка стоит, примерно, как и во Владимире. Вот вареная сгущенка оказалась действительно дешевле. Белорусская «Егорка» стоила рублей 60, в то время как в России без заменителя молочного жира такая же баночка идет около сотни.
Осматривая полку банок говяжьей тушенки, нашел только два образца, которые были действительно изготовлены по ГОСТ. «Говядина тушеная». С хорошим содержанием мяса — не меньше 90%. И не менее хорошей ценой. Все остальное — как в наших пенатах. «Тушенка», «Говядина тушеная по-русски», «Говядина тушеная пряная» и т.д. Мяса уже чуть больше половины содержимого. Читая состав одного из местных тортиков, встретил такой экзотический для меня ингредиент, как экстракт бересты. А вы говорите, как раньше…
Но кондитерские изделия, справедливости ради замечу, действительно в большинстве своем качественные и вкусные. Шоколадки производства местных фабрик делаются из тертого какао и не напоминают набившие оскомину «сладкие плитки» из России.
Благоустройство и дороги
Лет шесть назад дороги действительно были хорошими. Но этим летом, когда машину стало ощутимо подбрасывать на неровном заплатанном полотне, в результате чего ребенка быстро укачало, я не понял особой разницы с российскими дорогами.
Многие детские площадки не ремонтировались с момента их установки на рубеже восьмидесятых-девяностых. То, что и с благоустройством швах, я понял, когда опущенная мной в урну бутылка из-под кваса упала на асфальт. Как выяснилось, дно урны проржавело насквозь… Но, кстати, урн в Беларуси больше, чем во Владимирской области. Как и лавочек у подъездов.
Дружба народов
Нельзя не отметить и отношение белорусов к россиянам. Вопреки распространенному мнению о феерической братской любви, оно все-таки довольно сдержанное. Сами по себе белорусы в большинстве своем доброжелательны и улыбчивы практически к любому собеседнику и попутчику. Но вот признавать исключительную и особую роль нашего государства как-то не особо горят желанием. Особенно молодежь. Из уст молодежи можно услышать полупрезрительное «Рашка». Нет, к событиям на Украине это отношения не имеет, успокойтесь. Просто всем понятно, что экономика Беларуси во многом зависит от русских денег, а признавать свою зависимость, поверьте, не очень-то приятно.
А вообще — в Беларуси хорошо. Здесь нет вашего начальника, другие названия, другие люди. Здесь есть костелы и замки. Брестская крепость. И конечно же, новые впечатления. Словом, если вы не пожить, а в гости — поезжайте, вам понравится!»
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Российский журналист о Беларуси: "Признавать исключительную роль России тут не особо горят желанием"
Корреспондент "Московского комсомольца" Александр Сорокин поделился впечатлениями об опыте жизни в Беларуси.
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