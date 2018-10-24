Почему в тюрьме ничего нельзя поднимать с пола

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Так называемая «подлянка» распространена в тюрьмах и на зонах до сих пор. Рядом с новичком, будто случайно, роняется предмет одежды. Все смотрят, как он себя поведет. Знакомый с местными обычаями ничего не поднимет, может даже ноги вытереть (если это ткань).Пройдя такую проверку, бывалые сидельцы относят новичка к определенному классу в иерархии.Интересно, что некоторые исследователи относят проверку с упавшим предметом на совесть российских интеллигентов прошлого века. Полит-заключенные привили общей массе правила не поднимать ничего с пола просто для поддержания уровня гигиены. Со временем же правило переродилось в один из «блатных» законов.