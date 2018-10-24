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Почему в тюрьме ничего нельзя поднимать с пола

25.10.2018 12:20 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Поднимать с пола в тюрьме нельзя ничего ни в коем случае. На это есть определенное, не писанное, но строго соблюдаемое правило. Строгие ценители понятий не только никогда сами не нагнуться за упавшим предметом, но и с презрением посмотрят на того, кто рискнет это сделать.

Так называемая «подлянка» распространена в тюрьмах и на зонах до сих пор. Рядом с новичком, будто случайно, роняется предмет одежды. Все смотрят, как он себя поведет. Знакомый с местными обычаями ничего не поднимет, может даже ноги вытереть (если это ткань).

Пройдя такую проверку, бывалые сидельцы относят новичка к определенному классу в иерархии.


Интересно, что некоторые исследователи относят проверку с упавшим предметом на совесть российских интеллигентов прошлого века. Полит-заключенные привили общей массе правила не поднимать ничего с пола просто для поддержания уровня гигиены. Со временем же правило переродилось в один из «блатных» законов.

 
 
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