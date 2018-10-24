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Туалет за миллион долларов построили в Гомеле
Фото: Белсат
Сроки работы над проектом несколько раз переносились. По тендерной документации строительство должно было начаться в феврале 2018 года и закончиться в июне. На самом деле туалет начали строить только в июне и должны были закончить в декабре, но справились раньше.
Строили туалет за счет местного бюджета. Первоначально предполагалось, что на его строительство пойдет 750 тысяч долларов, но в реальности получилось на 250 тысяч больше.
Внутри подземной уборной будет 15 кабинок, для колясочников, которые захотят ее посетить, поставлены подъемники. Работать она будет платно. Откроют туалет 25 октября.
Как сообщалось ранее, 26 октября на Форум регионов Беларуси и Украины в Гомель приедут главы государств Александр Лукашенко и Петр Порошенко.
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Накануне Форума регионов Беларуси и Украине в Гомеле закончили строительство подземного туалета на берегу Сожа.
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