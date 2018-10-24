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Виноваты "пассажиры": минское "Динамо" установило антирекорд

25.10.2018 12:15 — Разное | UDF  
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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Минское «Динамо» впервые за всю историю выступлений в Континентальной хоккейной лиге проиграло 10 раз подряд.

«Юбилейное» поражение случилось в матче с омским «Авангардом». Следует отметить, что «зубры» упирались до последнего, сумели отыграться со счета 1:3. Но в овертайме всё же пропустили решающую шайбу и уступили – 3:4.

Прямо сейчас минское «Динамо» является худшей командой Континентальной хоккейной лиги. Белорусский клуб опустился на последнее место в сводной таблице чемпионата КХЛ.

– Проблема в том, что не все игроки дают максимум, который необходим для побед, – заявил главный тренер «Динамо» Горди Дуайер. – К сожалению, в команде есть пассажиры, а для того, чтобы побеждать в этой лиге, нужно сто процентов от каждого игрока.

Многие, впрочем, придерживаются мнения, что главным «пассажиром» является сам канадский коуч. И пока неизвестно, дадут ли Дуайеру шанс прервать унизительную серию 29 октябре в домашнем матче с хабаровским «Амуром» или уволят в ближайшее время.

 
 
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Минское "Динамо" впервые за всю историю выступлений в Континентальной хоккейной лиге проиграло 10 раз подряд.
 
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