

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Юбилейное» поражение случилось в матче с омским «Авангардом». Следует отметить, что «зубры» упирались до последнего, сумели отыграться со счета 1:3. Но в овертайме всё же пропустили решающую шайбу и уступили – 3:4.Прямо сейчас минское «Динамо» является худшей командой Континентальной хоккейной лиги. Белорусский клуб опустился на последнее место в сводной таблице чемпионата КХЛ.заявил главный тренер «Динамо»Многие, впрочем, придерживаются мнения, что главным «пассажиром» является сам канадский коуч. И пока неизвестно, дадут ли Дуайеру шанс прервать унизительную серию 29 октябре в домашнем матче с хабаровским «Амуром» или уволят в ближайшее время.