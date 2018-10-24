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NYT: Россия и Китай прослушивают iPhone Трампа

25.10.2018 13:57 — Разное | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп до сих пор часто пренебрегает советом американских спецслужб и не ограничивает до минимума использование незащищенного от прослушивания iPhone для общения с друзьями. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, ссылающаяся на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов, пишет ТАСС.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: Reuters

По информации собеседников издания, спецслужбы США пришли к заключению, что личные звонки Трампа по iPhone прослушивают разведки Китая и России.

Китайская сторона старается таким образом понять, к чьему мнению глава Белого дома больше всего прислушивается и чьему мнению склонен больше всего доверять. Главная задача Пекина состоит в том, чтобы не допустить увеличения масштабов торговой войны с Вашингтоном.

Согласно публикации, спецслужбы КНР составили и обновляют список неофициальных лиц, с которыми Трамп говорит по телефону чаще всего, чтобы использовать их для оказания влияния на главу государства.

Как утверждает издание, американские спецслужбы не считают перехват личных бесед президента США российскими ведомствами столь же изощренным, как у китайцев. Отчасти это обусловлено мнением о том, что Трамп в целом симпатизирует руководству России, приводит газета довод одного из своих источников.

Однако американские спецслужбы отчаялись повлиять на президента и лишь надеются, что тот не раскрывает слишком много секретной информации во время общения со своими друзьями.

TJournal уточняет, что функциональность двух iPhone Трампа ограничило Агентство национальной безопасности. Первый предназначен для Twitter и других приложений, а второй — для звонков. Третий iPhone президента в плане безопасности ничем не отличается от тех, что используют во всем мире, но только на нем он может хранить список личных контактов. Вероятнее всего, прослушка установлена именно на это устройство.

 
 
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По информации NYT, спецслужбы КНР составили и обновляют список неофициальных лиц, с которыми президент США говорит по телефону чаще всего.
 
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