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NYT: Россия и Китай прослушивают iPhone Трампа
Президент США Дональд Трамп до сих пор часто пренебрегает советом американских спецслужб и не ограничивает до минимума использование незащищенного от прослушивания iPhone для общения с друзьями. Об этом сообщила в среду газета
По информации собеседников издания, спецслужбы США пришли к заключению, что личные звонки Трампа по iPhone прослушивают разведки Китая и России.
Китайская сторона старается таким образом понять, к чьему мнению глава Белого дома больше всего прислушивается и чьему мнению склонен больше всего доверять. Главная задача Пекина состоит в том, чтобы не допустить увеличения масштабов торговой войны с Вашингтоном.
Согласно публикации, спецслужбы КНР составили и обновляют список неофициальных лиц, с которыми Трамп говорит по телефону чаще всего, чтобы использовать их для оказания влияния на главу государства.
Как утверждает издание, американские спецслужбы не считают перехват личных бесед президента США российскими ведомствами столь же изощренным, как у китайцев. Отчасти это обусловлено мнением о том, что Трамп в целом симпатизирует руководству России, приводит газета довод одного из своих источников.
Однако американские спецслужбы отчаялись повлиять на президента и лишь надеются, что тот не раскрывает слишком много секретной информации во время общения со своими друзьями.
TJournal
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По информации NYT, спецслужбы КНР составили и обновляют список неофициальных лиц, с которыми президент США говорит по телефону чаще всего.
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