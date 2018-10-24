ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семинары и мастер-классы по банному искусству проведут в Минске

25.10.2018 13:53 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Семинары и мастер-классы по банному искусству проведут в Минске
Фото из открытых источников

Семинары и мастер-классы по банному искусству "Лазневыя сустрэчы" проведут в Минске с 3 ноября текущего года по 31 марта 2019 года, сообщили БЕЛТА в объединении «Городские бани».

На встречах, которые будут проходить в банях объединения 3-4 раза в месяц, можно будет пообщаться со специалистами, перенять опыт правильного посещения и парения в банях, узнать все о температурном режиме бани, уходе за телом, веничном массаже, видах банных веников, банном туризме, фестивалях и банных праздниках в СНГ.

Предполагается, что пять участников проекта от Минска пройдут на III Народный белорусский чемпионат по парению - 2019. Отдельное городское предприятие банного хозяйства создано в Минске в 1994 году, входит в систему предприятий Управления бытового обслуживания населения Минска. Всего на обслуживании УП "Городские бани" находятся девять объектов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагается, что пять участников проекта от Минска пройдут на III Народный белорусский чемпионат по парению - 2019.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело украинца Гриба вернулось в военный суд в Ростове-на-Дону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика