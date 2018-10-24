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Дело украинца Гриба вернулось в военный суд в Ростове-на-Дону

25.10.2018 13:52 — Разное | Интерфакс  
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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вновь начнет рассмотрение дела гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Дело в отношении Гриба вернулось к нам на новое рассмотрение после возвращения прокурору Кубани. Дата судебного заседания пока не назначена", - сказала А.Катькало журналистам.

По версии следствия, с марта по май 2017 года, находясь на Украине, обвиняемый переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Следствие считает, что П.Грибубеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он, по версии следствия, рекомендовал школьнице покинуть территорию России. Обвиняемый жил в Киеве, ранее нигде не работал.

Со слов подсудимого, он был задержан 24 августа 2017 года в белорусском городе Гомель. 28 августа 2017 года бывший сотрудник погранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси. 7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.1 (содействие в террористической деятельности).

Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону.

Судебные слушания начались в июле, подсудимый не признал свою вину.

В августе суд принял решение о возвращении уголовного дела прокурору Краснодарского края в связи с тем, что органы предварительного расследования допустили ошибку - украинцу была вменена редакция закона, которая не действовала на момент вменяемого ему преступления.

 
Теги: Гомель
 
 
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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вновь начнет рассмотрение дела гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму,...
 
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