В Беларуси будут созданы межрегиональные диагностические центры с МРТ и ангиографией - Абельская

Белорусские медицинские центры хорошо оснащены радиологическим оборудованием, заявила доктор медицинских наук, руководитель Белорусского общества радиологов, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Ирина Абельская.

"На 1 миллион жителей у нас сегодня приходится 10,4 компьютерных томографа, 5,3 магнитно-резонансных томографа, и 4,1 – ангиографа. Эти цифры сопоставимы с обеспеченностью в такой стране, как Великобритания", - сообщила И.Абельская на открытии Первого конгресса Белорусского общества радиологов в Минске в четверг.

В то же время она отметила, что около 35% используемого в Беларуси оборудования старше 10 лет. В последние годы, по словам И.Абельской, программа технического переоснащения в республике работает "очень активно".

"Минздрав разработал программу технического переоснащения к 2020 году. Планируется создание межрегиональных центров по всей республике, с оснащением их всех аппаратами КТ, МРТ и ангиографическими комплексами", - продолжила она.

И.Абельская констатировала, что старение населения, а также структура заболеваемости и смертности, где первые места занимают болезни системы кровообращения и новообразования, требуют более раннего выявления болезней.

"Основная система по раннему выявлению патологий требует не только увеличения количества диагностических исследований, которых ежегодно в нашей стране проводится около 25 миллионов, но и постоянного внедрения новых высокотехнологичных методов исследований", - подчеркнула доктор.

Она отметила, что согласно данным ВОЗ 80% диагнозов ставятся исключительно с помощью методов лучевой диагностики.

В данной связи И.Абельская обратила внимание на результаты открывшего в 2015 году в Беларуси центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центра). "За 2017 год через него прошло 5 тысяч 305 пациентов, из них 288 – иностранные граждане. Перспективы развития центра огромны, и в первую очередь связаны с реализацией совместных программ с МАГАТЭ", - сказала она.

В целом, по словам главврача Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента, в Беларуси "из года в год количество специалистов в области рентгенологии и радиологии увеличивается, и глубина их подготовки также растет"

Первый конгресс Белорусского общества радиологов проходит в Минске 25 и 26 октября. В нем принимают участие специалисты из России, Хорватии, Италии, Австрии, США, Турции, Сербии, Франции, Украины.

Белорусское общество радиологов является добровольной общественной организацией, объединяет специалистов, занятых практической, научно-исследовательской, педагогической работой в области лучевой диагностики и смежных областях медицины. Средний возраст членов организации – 37 лет. По состоянию на 15 октября 2018 года ее членами были 303 представителя радиологии со всех регионов Беларуси.