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Лукашенко готов улучшать условия для IT-сферы
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает необходимость создания "самых выгодных условий для развития IT-сферы".
"Мы не должны ошибиться и должны создать самые выгодные условия для развития IT-сферы", - заявил А.Лукашенко, принимая в четверг с докладом первого вице-премьера Александра Турчина.
Президента цитирует его пресс-служба.
Глава государства поинтересовался у первого вице-премьера, что еще нужно предпринять в этом направлении.
При этом А.Лукашенко считает, что созданная в Беларуси инфраструктура и опыт управления процессами в IT-сфере достаточны для цифровизации всей страны.
"Разные были предложения, они исходили в основном напрямую от айтишников - создать чуть ли не отдельное правительство по цифровизации страны, потом создать министерство цифровой экономики. Мы уже много работаем над развитием IT-сферы, в том числе со времени создания Парка высоких технологий опыт нарабатывали. Сегодня этого опыта достаточно, чтобы делать очередные шаги в развитии не только ПВТ, но цифровизации всей страны", - сказал президент.
После встречи с президентом А.Турчин сообщил, что в I квартале 2019 года под руководством президента состоится масштабное совещание по развитию цифровой экономики.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает необходимость создания "самых выгодных условий для развития IT-сферы". "Мы не должны ошибиться и должны создать...
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