Лукашенко готов улучшать условия для IT-сферы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает необходимость создания "самых выгодных условий для развития IT-сферы".

"Мы не должны ошибиться и должны создать самые выгодные условия для развития IT-сферы", - заявил А.Лукашенко, принимая в четверг с докладом первого вице-премьера Александра Турчина.

Президента цитирует его пресс-служба.

Глава государства поинтересовался у первого вице-премьера, что еще нужно предпринять в этом направлении.

При этом А.Лукашенко считает, что созданная в Беларуси инфраструктура и опыт управления процессами в IT-сфере достаточны для цифровизации всей страны.

"Разные были предложения, они исходили в основном напрямую от айтишников - создать чуть ли не отдельное правительство по цифровизации страны, потом создать министерство цифровой экономики. Мы уже много работаем над развитием IT-сферы, в том числе со времени создания Парка высоких технологий опыт нарабатывали. Сегодня этого опыта достаточно, чтобы делать очередные шаги в развитии не только ПВТ, но цифровизации всей страны", - сказал президент.

После встречи с президентом А.Турчин сообщил, что в I квартале 2019 года под руководством президента состоится масштабное совещание по развитию цифровой экономики.