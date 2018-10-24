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Лукашенко заявляет о "некоторых сигналах" по поводу нового правительства

25.10.2018 12:44 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что первоочередной задачей правительства является не выработка стратегии развития, а текущие задачи реального сектора экономики.

"Правительство будет заниматься не только выработкой стратегии. Это, кстати, не ваша прерогатива, стратегия у нас выработана, она определяется президентом, вносится на голосование на президентских выборах и утверждается Всебелорусским народным собранием. Возможны где-то корректировки, правительству никто не запрещает вносить предложения по корректировке. Но решение принимает президент ", - заявил А.Лукашенко, принимая в четверг с докладом первого вице-премьера Александра Турчина.

Президента цитирует его пресс-служба.

Правительство в Беларуси всегда занималось реальным сектором экономики, подчеркнул президент. "Поэтому придется делать все - и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься. Правительство, которое будет сидеть в кабинетах и вырабатывать некую стратегию, не понимая, что происходит на самом деле, в Беларуси не нужно", - заявил А.Лукашенко.

Он отметил, что "поступают некоторые сигналы, что правительство видит свою работу так: оно будет заниматься стратегией, а не повседневными делами".

В связи с этим А.Лукашенко сказал, что правительство является коллегиальным органом, решения там принимаются коллективно, и это должно свято соблюдаться. "Этому я уделяю большое внимание - стилю работы правительства", - подчеркнул он.

"Когда мы обновляли состав правительства, мы договаривались, что в ближайшее время вы разберетесь с функциональными обязанностями аппарата правительства и структурой. Я просил вас заняться этим вопросом - вы руководили аппаратом правительства. Кому, как не вам, сейчас, учитывая возможные недоработки, недостатки в организации работы правительства в прошлом, исправить ситуацию", - сказал президент первому вице-премьеру.

Как сообщалось, в Беларуси с 20 августа действует новый состав правительства во главе с премьер-министром Сергеем Румасом. Предыдущий состав правительства во главе с Андреем Кобяковым практически в полном составе был отправлен в отставку, по официальной версии,  за ситуацию на ряде предприятий в Оршанском районе.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что первоочередной задачей правительства является не выработка стратегии развития, а текущие задачи реального...
 
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