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Минск настаивает на полной отмене американских санкций в отношении нефтехимических предприятий Беларуси

25.10.2018 12:24 — Разное | Интерфакс  
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В министерстве иностранных дел Беларуси позитивно восприняли продление США на год режима приостановки санкций в отношении белорусских нефтехимических предприятий.

"Мы считаем конструктивным тот факт, что режим приостановки санкций в отношении предприятий нефтехимического комплекса продлен не на 6 месяцев, как это делалось до сих пор, а на год", - начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в четверг в Минске.

Пресс-секретарь отметил, что "данный шаг действующей администрации президента США Дональда Трампа будет способствовать активизации наших торгово-экономических отношений с США". "Более того, это очень важно для бизнеса, потому что теперь белорусские и американские бизнесмены будут более уверенно строить долгосрочные планы своего делового сотрудничества", - добавил он.

Вместе с тем А.Глаз подчеркнул, что принципиальная позиция  Беларуси по вопросу санкций остается неизменной. "Односторонние санкции во внешней политике неприемлемы и контрпродуктивны. Мы продолжим взаимодействие с США, которое будет способствовать отмене американских санкций в отношении нашей страны", сказал представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, США продлили режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли на год.

"Министерство финансов США с учетом консультаций и в координации с Государственным департаментом США продлевает разрешение на совершение сделок с белорусскими предприятиями, подпадающими под санкции согласно указу президента США N13405. Данное разрешение не освобождает заблокированную собственность этих предприятий", - говорилось в сообщении Минфина США.

В нем отмечалось, что решение действует до 25 октября 2019 года, "если оно не будет отменено".

Министерство финансов США частично сняло санкции с девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли в октябре 2015 года. До настоящего времени данное решение пересматривалось раз в полгода.

Ограничения сняты с концерна "Белнефтехим" и его представительства, открытых акционерных обществ "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом".

Американским компаниям разрешено проводить с данными предприятиями транзакции. Однако в том случае, если данные транзакции превышают сумму более $50 тыс., то отчет по этим сделкам должен быть предоставлен в Госдепартамент США в течение 15 дней.

Ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим" и его предприятий Вашингтон ввел в 2007-2008 годах.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В министерстве иностранных дел Беларуси позитивно восприняли продление США на год режима приостановки санкций в отношении белорусских нефтехимических...
 
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