|
В Беларуси определили порядок проведения переписи 2019 года
25.10.2018 13:59 — Разное | Ежедневник
Национальный статистический комитет утвердил инструкцию проведения переписи населения республики в следующем году.
Согласно инструкции, переписи подлежат граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают или пребывают в стране, а также граждане и иностранцы, которые постоянно проживающие в Беларуси, но на момент переписи временно выехавшие в другую страну. Выехавшие из Беларуси на срок год и более переписи не подлежат.
Местом постоянного жительства считается населенный пункт и помещение, в котором респондент проводит большую часть своего времени, даже если оно не совпадает с адресом регистрации.
Данные заполняются на людей, умерших после 4 октября 2019 года, и не заполняются на детей, родившихся после этой даты.
Чтобы пройти перепись, можно будет дождаться переписчиков дома, посетить самостоятельно переписной участок или заполнить переписные листы в интернете.
Перепись пройдет в Беларуси в следующем году с 4 по 30 октября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный статистический комитет утвердил инструкцию проведения переписи населения республики в следующем году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)