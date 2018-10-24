В Беларуси определили порядок проведения переписи 2019 года





Национальный статистический комитет утвердил инструкцию проведения переписи населения республики в следующем году.

Согласно инструкции, переписи подлежат граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают или пребывают в стране, а также граждане и иностранцы, которые постоянно проживающие в Беларуси, но на момент переписи временно выехавшие в другую страну. Выехавшие из Беларуси на срок год и более переписи не подлежат.

Местом постоянного жительства считается населенный пункт и помещение, в котором респондент проводит большую часть своего времени, даже если оно не совпадает с адресом регистрации.

Данные заполняются на людей, умерших после 4 октября 2019 года, и не заполняются на детей, родившихся после этой даты.

Чтобы пройти перепись, можно будет дождаться переписчиков дома, посетить самостоятельно переписной участок или заполнить переписные листы в интернете.

Перепись пройдет в Беларуси в следующем году с 4 по 30 октября.