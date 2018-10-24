ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На трубе ТЭЦ в Пинске установят систему непрерывного мониторинга

25.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>

  Энергетики готовятся к завершающим мероприятиям реализации проекта «Установка на дымовой трубе Н-150 м автоматизированной системы непрерывного мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на Пинской ТЭЦ по ул.Переборная, 1 в г.Пинске».

  Как видно из названия проекта, систему мониторинга установят на железобетонной трубе в Западном микрорайоне. Ее длина – 150 метров, диаметр устья – 5,6 метра. К слову, это самое высокое сооружение в Пинске. В дымовую трубу отводятся газы от котлов, которые ежедневно подают тепло потребителям.

  Автоматизированная система непрерывного мониторинга (АСНМ) предназначена для непрерывного мониторинга состава и количества дымовых газов, выбрасываемых в атмосферу, расчета и архивирования данных.

  АСНМ состоит из четырех контрольно-измерительных подсистем, которые обеспечивают комплексную функциональность оборудования. Здесь используются газоанализаторы с инфракрасным фотометром, проботборные зонды, преобразователи температуры и давления, специальное аналитическое и другое вычислительное оборудование.

  Одновременно с реализацией проекта на Пинской ТЭЦ модернизируют существующую систему расхода топлива. Система мониторинга стимулирует предприятие уменьшать количество вредных выбросов в атмосферу.

  Внедрение проекта позволит вести в непрерывном режиме контроль за выбросами в атмосферу. Тем самым в полном объеме будут выполняться требования к проведению непрерывного мониторинга выбросов загрязняющих веществ.

  В настоящее время создана комиссия по приемке объекта. Готовится комплексное апробирование смонтированного оборудования, проводятся другие организационно-технические и хозяйственные мероприятия.

  Завершить работу приемочная комиссия планирует в конце ноября.

  Пинский горисполком


 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Энергетики готовятся к завершающим мероприятиям реализации проекта «Установка на дымовой трубе Н-150 м автоматизированной системы непрерывного мониторинга...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк намерен запустить в Беларуси сервис мгновенных платежей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика