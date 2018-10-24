На трубе ТЭЦ в Пинске установят систему непрерывного мониторинга

Энергетики готовятся к завершающим мероприятиям реализации проекта «Установка на дымовой трубе Н-150 м автоматизированной системы непрерывного мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на Пинской ТЭЦ по ул.Переборная, 1 в г.Пинске».

Как видно из названия проекта, систему мониторинга установят на железобетонной трубе в Западном микрорайоне. Ее длина – 150 метров, диаметр устья – 5,6 метра. К слову, это самое высокое сооружение в Пинске. В дымовую трубу отводятся газы от котлов, которые ежедневно подают тепло потребителям.

Автоматизированная система непрерывного мониторинга (АСНМ) предназначена для непрерывного мониторинга состава и количества дымовых газов, выбрасываемых в атмосферу, расчета и архивирования данных.

АСНМ состоит из четырех контрольно-измерительных подсистем, которые обеспечивают комплексную функциональность оборудования. Здесь используются газоанализаторы с инфракрасным фотометром, проботборные зонды, преобразователи температуры и давления, специальное аналитическое и другое вычислительное оборудование.

Одновременно с реализацией проекта на Пинской ТЭЦ модернизируют существующую систему расхода топлива. Система мониторинга стимулирует предприятие уменьшать количество вредных выбросов в атмосферу.

Внедрение проекта позволит вести в непрерывном режиме контроль за выбросами в атмосферу. Тем самым в полном объеме будут выполняться требования к проведению непрерывного мониторинга выбросов загрязняющих веществ.

В настоящее время создана комиссия по приемке объекта. Готовится комплексное апробирование смонтированного оборудования, проводятся другие организационно-технические и хозяйственные мероприятия.

Завершить работу приемочная комиссия планирует в конце ноября.

Пинский горисполком