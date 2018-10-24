Беседа в рамках акции





В рамках проведения пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе» заместитель начальника Столинского РОЧС по идеологической работе и кадровому обеспечению Сергей Вечорко выступил с профилактической речью перед работниками филиала «Столинзаготпромторг» Столинского РайПО.

Все работники организации были ознакомлены с обстановкой по пожарам, которая сложилась с начала года на территории района и области, были оговорены основные причины пожаров, спасатель напомнил работникам алгоритм действий в случае обнаружения возгорания.

Также поговорили о соблюдении правил пожарной безопасности на рабочем месте и в быту, при эксплуатации печного отопления, электроприборов и газового оборудования. Особое внимание было уделено теме — оставления малолетних детей без присмотра. Спасатель привёл печальные примеры гибели детей на пожаре по вине взрослых и призвал всех не повторять печальных ошибок. А для обеспечения собственной безопасности и безопасности детей всем присутствующим было рекомендовано установить у себя дома автономный пожарный извещатель – прибор, который уже спас не одну жизнь.

В завершении встречи работник РОЧС отвечал на интересующие вопросы граждан и подарил противопожарные памятки.