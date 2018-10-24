ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беседа в рамках акции

25.10.2018 — Разное | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Беседа в рамках акции

В рамках проведения пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе» заместитель начальника Столинского РОЧС по идеологической работе и кадровому обеспечению Сергей Вечорко выступил с профилактической речью перед работниками филиала «Столинзаготпромторг» Столинского РайПО.

Все работники организации были ознакомлены с обстановкой по пожарам, которая сложилась с начала года на территории района и области, были оговорены основные причины пожаров, спасатель напомнил работникам алгоритм действий в случае обнаружения возгорания.

Также поговорили о соблюдении правил пожарной безопасности на рабочем месте и в быту, при эксплуатации печного отопления, электроприборов и газового оборудования. Особое внимание было уделено теме — оставления малолетних детей без присмотра. Спасатель привёл печальные примеры гибели детей на пожаре по вине взрослых и призвал всех не повторять печальных ошибок. А для обеспечения собственной безопасности и безопасности детей всем присутствующим было рекомендовано установить у себя дома автономный пожарный извещатель – прибор, который уже спас не одну жизнь.

В завершении встречи работник РОЧС отвечал на интересующие вопросы граждан и подарил противопожарные памятки.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках проведения пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе» заместитель начальника Столинского РОЧС по идеологической работе и кадровому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как отличить хорошее вино от плохого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика