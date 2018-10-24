Ателье Mil-Spec представило доработанный вариант Hummer H1 за 250 тысяч долларов

Фирма Mil-Spec Automotive, специализирующаяся на реставрации и постройке так называемых рестомодов (то есть модернизированных старых автомобилей) по индивидуальным заказам, показала очередной, уже четвертый по счету, вариант доработки знаменитого Hummer H1.





За основу взят четырехдверный гражданский «Хаммер» с короткой грузовой платформой. Внедорожник получил новые бамперы и защитный каркас, лебедку, а также светодиодную оптику, включая «люстру» дополнительного освещения на крыше, изготовленной из авиационного алюминия. В отделке салона используется брезент и кожа, а в списке оснащения имеются премиум-аудиосистема JL и электроприводы стеклоподъемников.





Под капотом установлен доработанный специалистами Mil-Spec турбодизель V8 Duramax объемом 6,6 л, форсированный до 500 лошадиных сил и 1355 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 6-ступенчатый «автомат» Allison 1000.





Разумеется, сохранен полный привод, двигатель вдобавок оснащают шноркелем, а модернизированная подвеска вкупе с 40-дюймовыми внедорожными шинами увеличивает дорожный просвет до 457 мм. Динамических характеристик доработанного H1 компания не приводит.

Просят за «прокачанный» H1 249 тысяч долларов.