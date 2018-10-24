Готовимся к переписи населения





Очередная перепись населения Беларуси пройдет в октябре 2019 года. За историю современной Беларуси она будет третьей по счету — предыдущие были в 1999 и 2009гг.

Многие из нас помнят, как переписчики стучались в дома, интересовались возрастом, образованием, семейным положением и другими сведениями, ответы записывали на специальных листах. В предстоящей переписи, как сообщили в Национальном статистическом комитете, будет нововведение. Это отказ от бумажных носителей — для экономии времени их заменят планшетными компьютерами. В перепись также включат вопросы о сельскохозяйственной деятельности. Например, какие сельскохозяйственные культуры выращивают люди на своих участках, есть ли в хозяйстве скот, птица.







Нужно отметить, что перепись населения проводится раз в десять лет. За такой немалый отрезок времени в республике многое меняется. Поэтому благодаря данному статистическому наблюдению можно сложить полную картину по национальному составу, уровню образования, языковой принадлежности, занятости населения и другим аспектам жизни людей. Все это нужно для определения перспектив социально-экономического развития страны. К примеру, на основании ее данных строятся демографические прогнозы, распределяются трудовые ресурсы, определяется количество средств, выделяемых на образование, здравоохранение, строительство и другое. Насколько точной будет эта картина, зависит от правдивости ответов опрашиваемых.

Для получения сведений переписчики должны будут зайти в каждый дом. А легко ли им будет найти необходимый адрес? В поиске ответа на данный вопрос корреспонденты «ВГ» проехались по улицам Вороново и близлежащих д. Бояры и аг. Вороновка.

Садовая, Чапаева, Стрельникова, Свободы, 60 лет СССР, Малиновая, Строителей, Спортивная… На многих домовладениях райцентра красуются аккуратные номера, таблички с названиями, есть и старые, которые смотрятся не совсем эстетично. Однако и такие не везде. Оказывается, в Вороново заблудиться несложно — на некоторых угловых домах не обозначаются названия улиц. Отсутствует нумерация как на отдельных частных домах, квартирах, так и на некоторых административных зданиях — к примеру, ОАО «Вороновская сельхозтехника». Иногда из-за высокого забора вокруг дома она просто не просматривается.

Так что, переписчикам придется туговато. Не раз они поплутают: где нужная улица, где нужный дом? И не только они, но и работники скорой помощи, милиция, различные аварийные службы. От того, насколько быстро они прибудут на место вызова, зачастую зависит жизнь людей. А ведь есть еще и дачные участки!?

Облегчить работу переписчикам, работникам экстренных служб несложно, прикрепив на свой дом аншлаг с номером и названием улицы. Его можно заказать у индивидуальных предпринимателей, на Вороновском участке почтовой связи.







Кто будет переписывать жителей области?

Перепись будет проводить специально подготовленный временный переписной персонал — работники государственных органов и студенты. Переписчиков освободят от основной работы или учебы на период участия в подготовке и проведении переписи населения с сохранением места работы, должности, учебы, зарплаты, стипендии. Также их застрахуют от несчастных случаев. Временный переписной персонал с 23 сентября по 13 ноября 2019 года будет бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта в пределах города и района, кроме такси. Собирать информацию у жителей области будут почти 1,7 тысячи человек из числа временного переписного персонала.