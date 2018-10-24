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Новый взгляд на привычное блюдо. Готовим бульон, который будет храниться неделю

25.10.2018 14:14 — Разное | СТВ  
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Для хозяек, которые любят эксперименты на кухне, предлагаем интересный способ приготовления одного из классических блюд. Его рассказала основатель кулинарной школы Алена Высоцкая. 

Для приготовления понадобится куриное мясо, лук, морковь, сельдерей и чеснок. 

Отличия этого рецепта в том, что белок, находящийся в основе бульона, запечатывается благодаря тому, что мясо и овощи сперва запекаются в духовке. 

Пошаговый рецепт блюда смотрите здесь.  

Такой бульон будет храниться в холодильнике неделю и может стать отличной основой для соусов, супов и вторых блюд.   

 
 
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Для хозяек, которые любят эксперименты на кухне, предлагаем интересный способ приготовления одного из классических блюд. Его рассказала основатель кулинарной...
 
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