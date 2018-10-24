ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске мужчины на машинах с российскими номерами остановили маршрутку и избили водителя

25.10.2018 14:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Минске неизвестные на автомобилях с российскими номерами заблокировали дорогу маршрутке и избили её водителя.  

Как сообщает БЕЛТА, управлявший микроавтобусом мужчина двигался от Комаровского рынка в сторону Сухарево. В определённый момент водитель объехал трактор, а затем вернулся обратно в свою полосу.  

После этого выезду маршрутки помешали две машины с российскими номерами. Из транспортных средств вышли двое мужчин и ударили водителя микроавтобуса по лицу. Далее нападавшие вернулись в свои иномарки и покинули место инцидента.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое группой лиц».  

Проводятся следственные действия.  

По информации некоторых СМИ, злоумышленники уже задержаны.  

Весной 2018 года под Гродно нетрезвый пассажир напал на водителя маршрутки. 

Следом фигурант повредил боковые зеркала и разбил лобовое стекло – подробности здесь.  

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске неизвестные на автомобилях с российскими номерами заблокировали дорогу маршрутке и избили её водителя.   Как сообщает БЕЛТА,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ателье Mil-Spec представило доработанный вариант Hummer H1 за 250 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика