|
В Минске мужчины на машинах с российскими номерами остановили маршрутку и избили водителя
Новости Беларуси. В Минске неизвестные на автомобилях с российскими номерами заблокировали дорогу маршрутке и избили её водителя.
Как
После этого выезду маршрутки помешали две машины с российскими номерами. Из транспортных средств вышли двое мужчин и ударили водителя микроавтобуса по лицу. Далее нападавшие вернулись в свои иномарки и покинули место инцидента.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое группой лиц».
Проводятся следственные действия.
По информации некоторых СМИ, злоумышленники уже задержаны.
Весной 2018 года под Гродно нетрезвый пассажир напал на водителя маршрутки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске неизвестные на автомобилях с российскими номерами заблокировали дорогу маршрутке и избили её водителя. Как сообщает БЕЛТА,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)