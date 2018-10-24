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Александр Лукашенко: «Правительство – коллективный орган и решения там принимаются коллективно»
Новости Беларуси. В правительстве все решения должны приниматься коллегиально. Об этом 25 октября заявил Президент, принимая с докладом первого заместителя премьер-министра Александра Турчина.
Назначая новое правительство, Александр Лукашенко поручил провести своеобразную ревизию функций и структуры этого органа исполнительной власти. Глава государства интересовался, как движется работа в этом направлении. Речь идет, в том числе о перераспределении обязанностей между вице-премьерами. Президент отметил, что все решения должны приниматься коллегиально. Это один из основных принципов работы правительства. А, получив портфели, чиновники, даже такого высокого ранга, не должны засиживаться в кабинетах. Разрешение проблем реального сектора экономики – основное направление деятельности кабинета министров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу напомнить вам, что, во-первых, правительство – коллективный орган и решения там принимаются коллективно. Это должно свято соблюдаться. Этому я уделяю очень большое внимание, стилю работы правительства.
Во-вторых, правительство будет заниматься не только выработкой стратегий – это, кстати, не ваша прерогатива. Стратегия у нас выработана, она определяется Президентом, вносится на голосование на президентских выборах и утверждается Всебелорусским народным собранием. Возможны где-то корректировки, правительству никто не запрещает вносить предложения по корректировке, но решение принимает Президент. Поэтому в этой части – пожалуйста – стратегии.
Я могу сказать по-народному, правительство в Беларуси всегда занималось реальным сектором экономики. Поэтому придется делать все: и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься. В противном случае, правительство, которое будет сидеть в канторе и вырабатывать некую стратегию, не понимая, что происходит внизу, Беларуси такое правительство не надо.
Второй вопрос касался развития IT-сферы и цифровизации экономики. Глава государства анонсировал проведение отдельного совещания по этой теме. Скорее всего оно пройдет в начале 2019 года. Построение цифровой экономики пройдет поэтапно, без резких скачков. При этом новые подходы будут активно внедрять в традиционные сферы. К примеру, в сельское хозяйство или промышленность.
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Новости Беларуси. В правительстве все решения должны приниматься коллегиально. Об этом 25 октября заявил Президент, принимая с докладом первого заместителя...
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