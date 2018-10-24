ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: «Правительство – коллективный орган и решения там принимаются коллективно»

25.10.2018 13:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В правительстве все решения должны приниматься коллегиально. Об этом 25 октября заявил Президент, принимая с докладом первого заместителя премьер-министра Александра Турчина.

Александр Лукашенко: «Правительство – коллективный орган и решения там принимаются коллективно»

Назначая новое правительство, Александр Лукашенко поручил провести своеобразную ревизию функций и структуры этого органа исполнительной власти. Глава государства интересовался, как движется работа в этом направлении. Речь идет, в том числе о перераспределении обязанностей между вице-премьерами. Президент отметил, что все решения должны приниматься коллегиально. Это один из основных принципов работы правительства. А, получив портфели, чиновники, даже такого высокого ранга, не должны засиживаться в кабинетах. Разрешение проблем реального сектора экономики – основное направление деятельности кабинета министров.

Александр Лукашенко: «Правительство – коллективный орган и решения там принимаются коллективно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Когда мы обновляли наше правительство, мы договаривались, что в ближайшее время вы разберетесь с функциональными обязанностями аппарата правительства и структурой. Поэтому хотелось бы услышать от вас видение некоторых вопросов, но при этом хочу вас предупредить, мне поступают некоторые сигналы из правительства, что оно видит свою работу так, эдак, что будет заниматься стратегией, а не повседневными делами.

Я хочу напомнить вам, что, во-первых, правительство – коллективный орган и решения там принимаются коллективно. Это должно свято соблюдаться. Этому я уделяю очень большое внимание, стилю работы правительства.

Александр Лукашенко: «Правительство – коллективный орган и решения там принимаются коллективно»

Во-вторых, правительство будет заниматься не только выработкой стратегий – это, кстати, не ваша прерогатива. Стратегия у нас выработана, она определяется Президентом, вносится на голосование на президентских выборах и утверждается Всебелорусским народным собранием. Возможны где-то корректировки, правительству никто не запрещает вносить предложения по корректировке, но решение принимает Президент. Поэтому в этой части – пожалуйста – стратегии.

Я могу сказать по-народному, правительство в Беларуси всегда занималось реальным сектором экономики. Поэтому придется делать все: и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься. В противном случае, правительство, которое будет сидеть в канторе и вырабатывать некую стратегию, не понимая, что происходит внизу, Беларуси такое правительство не надо.

Александр Лукашенко: «Правительство – коллективный орган и решения там принимаются коллективно»

Второй вопрос касался развития IT-сферы и цифровизации экономики. Глава государства анонсировал проведение отдельного совещания по этой теме. Скорее всего оно пройдет в начале 2019 года. Построение цифровой экономики пройдет поэтапно, без резких скачков. При этом новые подходы будут активно внедрять в традиционные сферы. К примеру, в сельское хозяйство или промышленность.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В правительстве все решения должны приниматься коллегиально. Об этом 25 октября заявил Президент, принимая с докладом первого заместителя...
 
Новости дня
Новости разные
 
NYT: Россия и Китай прослушивают iPhone Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика