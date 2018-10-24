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«К озеру идёшь по ковру из мха». Как выглядит Мёртвое озеро Светлогорского района осенью

25.10.2018 13:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С распространением дронов аэросъёмки становятся всё более привычным явлением. Теперь в интернете можно найти видеообзор практически любого кусочка земли.  

В этот раз целью стало Синее озеро Светлогорского района в осенних тонах. Местная арт-группа показала водоём с различных углов и расстояний. Видео посмотрели уже более 3,5 тысяч раз. В качестве сопровождения играет лёгкая инструментальная музыка.  

Сначала озеро появляется из-за лесных деревьев, потом идёт плавное приближение к озеру и такое же постепенное отдаление. Всё это перебивается показом шишек, веток и травинок, чтобы не было однообразия.  

«К озеру идёшь по ковру из мха». Как выглядит Мёртвое озеро Светлогорского района осенью
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VideoMix Live  

Втрое название озера, которому несколько тысячелетий, – Мёртвое. Интерес к водоёму возник не только из-за красивого пейзажа и удивительно чистой воды, практически дистиллированной, но и благодаря множеству мифов и легенд, окружающих озеро.  

Солёная невеста в Мёртвом море: что произойдёт с платьем, если его на два года опустить в морскую воду  

Посмотревшие ролик пользователи поделились своими воспоминаниями о поездках на этот водоём.  

«Мы с мужем были на этом озере – вода с сероводородом, потому и не живёт в нём рыба. Найти нелегко, словно леший водит вокруг. Каждый раз плутаем и каждый раз приходим к нему новой дорогой. Надеюсь, в следующий раз найдем, потому что прошлым летом из-за разлива брели два километра по воде и так и не дошли. Говорят (мы не проверяли), дна нет. Может, и вранье. Плавающий берег держит, но ходить по нему отдельное удовольствие – по щиколотку в воде. Местные мальчишки делают в нём «окна» и, ныряя в одно, выныривают в другом. Дух захватывает. Из-за того, что нет рыбы, – на озере тихо, и берег не замусорен рыбаками. Отличное место»,  

«К озеру идёшь по ковру из мха». Как выглядит Мёртвое озеро Светлогорского района осенью
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VideoMix Live  

«Яшчэ адзін цуд нашай зямлі. Пра гэта возера кажуць, што ў ім ніколі не было рыбы, а вада па сваім складзе блізкая да дыстыляванай. Праверыць можа кожны»,  

«Открыла для себя это Мёртвое озеро... К воде можно подойти только по утопающему мху... Вокруг ни души... И, что самое интересное, ходят слухи и легенды, что на дне озера есть церковь, а вода в озере является исцеляющей....»,  

«К озеру идёшь по ковру из мха, который лежит на воде и качается под каждым шагом. Впрямь дух захватывает»,  

«К озеру идёшь по ковру из мха». Как выглядит Мёртвое озеро Светлогорского района осенью
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале VideoMix Live  

«Сколько раз хотел его найти, но всё где-то рядом ходил. Много легенд про него, одну родственники рассказывали. Когда нашли озеро – решили искупаться. Вскоре начало громыхать страшно, гроза и др. Вылезли из него, убежали к деревне, а когда по пути встретили людей, спросили: слышали, что что-то громыхало? Те в ответ – нет»,  

«Его сложно найти, оно глубоко в лесу находится, вокруг болото. Нас проводил человек, который вырос в той деревне и с детства знает местность».  

Среди прочих легенд: о церкви на дне озера, кладбище где-то рядом, и птицах, которые во время полёта огибают этот водоём, есть история о княгине. Будто бы много сотен лет назад прокляла княжна молодая Синее озеро и сделала воду мёртвой. 

Эту легенду в формате видеорассказа на сайт СТВ прислал один из читателей – здесь подробнее.  

 
 
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Новости Беларуси. С распространением дронов аэросъёмки становятся всё более привычным явлением. Теперь в интернете можно найти видеообзор практически любого...
 
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