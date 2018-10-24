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«Цмоки – Минск» потерпели поражение в матче кубка FIBA

25.10.2018 12:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Цмоки» провели второй матч первого группового этапа кубка FIBA, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Болгарии наши баскетболисты гостили у игроков ботевградского Балкана.

«Цмоки – Минск» потерпели поражение в матче кубка FIBA

Поединок проходил в плотной борьбе, хозяева вели, но с небольшим преимуществом. Правда, к исходу третьей четверти «Цмоки» приблизились на расстояние в четыре очка.

«Цмоки – Минск» потерпели поражение в матче кубка FIBA

А вот на решающий рывок сил больше было у баскетболистов Балкана. Они выиграли заключительную четверть плюс десять и отпраздновали успех в матче – 95:81. В следующей игре группового этапа, 31 октября, «Цмоки» дома встретятся с баскетболистами кипрского АЕКа.

 
 
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Новости Беларуси. «Цмоки» провели второй матч первого группового этапа кубка FIBA, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Болгарии наши баскетболисты гостили у игроков...
 
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