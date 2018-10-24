Сборная Беларуси по футболу поднялась в рейтинге ФИФА, заняв 78-е место

В новом рейтинге ФИФА сборная Беларуси поднялась на две позиции и заняла 78-е место. Это стало возможным благодаря победе в октябре над сборной Люксембурга и ничьей с командой Молдовы.

Возглавила рейтинг сборная Бельгии. В тройке лидеров также команды Франции и Бразилии. Наши соседи поляки занимают 21-е место, украинцы – 27-е, россияне – 41-е, команда Литвы на 129-м месте, Латвии – на 132-м.

Наши соперники по группе в Лиге Наций расположились на следующих позициях: Люксембург – 84-е место, Молдова – 171-е, Сан-Марино – 209-е.

Следующий рейтинг ФИФА обнародует 29 ноября.