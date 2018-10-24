Волонтерский проект действует. Где в Лиде установлены контейнеры для сбора пластиковых крышек?

Как помочь без финансовых вложений? Сдать пластиковую крышечку! Волонтерская команда предлагает реализовать экологический проект с социальным уклоном.
В рамках которого необходимо:
Собирать пластиковые крышки в специальные контейнеры;
Передавать вторсырьё перерабатывающим предприятиям на платной основе;
Оказывать помощь больным детям за вырученные средства.
Ребята выяснили, что в Минске за год аккумулируется на свалках 800 тонн пластиковых крышек стоимость примерно 160 000 $. На эти деньги можно обеспечить нуждающихся 300 колясками!
КУДА МОЖНО ОТНЕСТИ КРЫШЕЧКИ?
Проект действует еще только 3 месяца, но уже успел набрать популярность за пределами столицы. В Лиде и области уже появились пункты сбора, куда можно сдать крышечки:
Лида и район:
ОК «Соляная пещера № 21», а также магазин натуральной косметики «EcoLove», расположенные по адресу: ул. Победы, 33, З этаж, график работы — с 10.00 до 18.00.
Магазин натуральной французской косметики «BlOSEA», расположенный по адресу: ул.Победы, З7, г.Лида, помещение 318, график работы: вт.-пт. 11:00- 18:00; сб. — вс. 11:00 — 15:00.
Детский центр интеллектуального развития «UnicOOm», расположенный по адресу: бул. кн. Гедимина, 1, 2/8, график работы — с 10.00 до 20.00.
Летнее кафе ОАО «Лидское пиво», расположенный по адресу: в городском парке г. Лида по ул. Мицкевича, 5, график работы с 10.00 до 22.00.
Летнее кафе ОАО «Торгово-производительная фирма «Лида», расположенный по адресу: ул. Кирова, г. Лида, около ТЦ «Континент», график работы с 10.00 до 22.00.
Магазин райпотребобщества «Продукты», расположенный по адресу: аг. Можейково Лидского района Гродненской области, ул. Цетральная, 5. Режим работы: 09.00-20.00.
УКП магазин № 1 «Дом торговли» г. Лиды, расположенное по адресу: ул. Ленинская, 14.
Филиал «Можейковский Дом культуры» ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества», расположенный по адресу: аг. Можейково Лидского района Гродненской области, ул. Победы, 11. Время работы: Среда, четверг, пятница, воскресенье: 10:00-14:00, 15:00-19:00. Суббота: 11:00-15:00, 16:00-20:00.
Филиал «Тарновский Дом культуры» ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества», расположенный по адресу: аг. Тарново Лидского района Гродненской области, ул. Школьная, 2. Время работы: Среда, четверг, пятница, воскресенье: 10:00-14:00, 15:00-19:00. Суббота: 11:00-15:00, 16:00-20:00.
Общежитие Лидского ГУП ЖКХ, расположенное по адресу: ул. Качана, 6, корп. 3.
Также сделать свой вклад в доброе дело можно, самостоятельно установив самодельный контейнер в вашем магазине/офисе/подъезде.
КАКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КРЫШКИ МОЖНО СДАВАТЬ НА ПЕРЕРАБОТКУ?
Крышечки от упаковок тетра-пак (без защитных колец, на которые навинчивается крышечка).
Крышечки от пластиковых банок (сок, вода, газированные напитки, подсолнечное масло, уксус, витамины или другие лекарства).
Крышечки от 5-литровых и 6-литровых канистр (вода, непищевые жидкости).
Колечки от крышек и ручки от 5-литровых и 6-литровых канистр.
Крышечки обязательно нужно помыть и сдавать чистыми. Также вы можете включить фантазию и сдавать все пластиковые крышки, которые есть у вас дома.
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Общими усилиями уже собрано около 4 тонн крышек, организовано 90 пунктов сбора, заключена договоренность с перерабатывающим заводом и найден склад для хранения крышек, так как целесообразно вывозить каждые 5 тонн сырья.
Для установки контейнеров по всей Беларуси проекту не справиться без финансовой поддержки. Сделать разовый платеж или оформить подписку можно на краудфандинг-платформе «Имена».