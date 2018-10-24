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Волонтерский проект действует. Где в Лиде установлены контейнеры для сбора пластиковых крышек?

25.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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Волонтерский проект действует. Где в Лиде установлены контейнеры для сбора пластиковых крышек?

Как помочь без финансовых вложений? Сдать пластиковую крышечку! Волонтерская команда предлагает реализовать экологический проект с социальным уклоном.

В рамках которого необходимо:

  • Собирать пластиковые крышки в специальные контейнеры;
  • Передавать вторсырьё перерабатывающим предприятиям на платной основе;
  • Оказывать помощь больным детям за вырученные средства.

Ребята выяснили, что в Минске за год аккумулируется на свалках 800 тонн пластиковых крышек стоимость примерно 160 000 $. На эти деньги можно обеспечить нуждающихся 300 колясками!

КУДА МОЖНО ОТНЕСТИ КРЫШЕЧКИ?

Проект действует еще только 3 месяца, но уже успел набрать популярность за пределами столицы. В Лиде и области уже появились пункты сбора, куда можно сдать крышечки:

Лида и район:

  • ОК «Соляная пещера № 21», а также магазин натуральной косметики «EcoLove», расположенные по адресу: ул. Победы, 33, З этаж, график работы — с 10.00 до 18.00.
  • Магазин натуральной французской косметики «BlOSEA», расположенный по адресу: ул.Победы, З7, г.Лида, помещение 318, график работы: вт.-пт. 11:00- 18:00; сб. — вс. 11:00 — 15:00.
  • Детский центр интеллектуального развития «UnicOOm», расположенный по адресу: бул. кн. Гедимина, 1, 2/8, график работы — с 10.00 до 20.00.
  • Летнее кафе ОАО «Лидское пиво», расположенный по адресу: в городском парке г. Лида по ул. Мицкевича, 5, график работы с 10.00 до 22.00.
  • Летнее кафе ОАО «Торгово-производительная фирма «Лида», расположенный по адресу: ул. Кирова, г. Лида, около ТЦ «Континент», график работы с 10.00 до 22.00.
  • Магазин райпотребобщества «Продукты», расположенный по адресу: аг. Можейково Лидского района Гродненской области, ул. Цетральная, 5. Режим работы: 09.00-20.00.
  •  УКП магазин № 1 «Дом торговли» г. Лиды, расположенное по адресу: ул. Ленинская, 14.
  • Филиал «Можейковский Дом культуры» ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества», расположенный по адресу: аг. Можейково Лидского района Гродненской области, ул. Победы, 11. Время работы: Среда, четверг, пятница, воскресенье: 10:00-14:00, 15:00-19:00. Суббота: 11:00-15:00, 16:00-20:00.
  • Филиал «Тарновский Дом культуры» ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества», расположенный по адресу: аг. Тарново Лидского района Гродненской области, ул. Школьная, 2. Время работы: Среда, четверг, пятница, воскресенье: 10:00-14:00, 15:00-19:00. Суббота: 11:00-15:00, 16:00-20:00.
  • Общежитие Лидского ГУП ЖКХ, расположенное по адресу: ул. Качана, 6, корп. 3.

Также сделать свой вклад в доброе дело можно, самостоятельно установив самодельный контейнер в вашем магазине/офисе/подъезде.

КАКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КРЫШКИ МОЖНО СДАВАТЬ НА ПЕРЕРАБОТКУ?

  • Крышечки от упаковок тетра-пак (без защитных колец, на которые навинчивается крышечка).
  • Крышечки от пластиковых бутылок (молоко, кефир, питьевые йогурты, сливки, химические жидкостии т.д.).
  • Крышечки от пластиковых банок (сок, вода, газированные напитки, подсолнечное масло, уксус, витамины или другие лекарства).
  • Крышечки от 5-литровых и 6-литровых канистр (вода, непищевые жидкости).
  • Колечки от крышек и ручки от 5-литровых и 6-литровых канистр.

Крышечки обязательно нужно помыть и сдавать чистыми. Также вы можете включить фантазию и сдавать все пластиковые крышки, которые есть у вас дома.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Общими усилиями уже собрано около 4 тонн крышек, организовано 90 пунктов сбора, заключена договоренность с перерабатывающим заводом и найден склад для хранения крышек, так как целесообразно вывозить каждые 5 тонн сырья.

Для установки контейнеров по всей Беларуси проекту не справиться без финансовой поддержки. Сделать разовый платеж или оформить подписку можно на краудфандинг-платформе «Имена».

 
Теги: Минск
 
 
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Как помочь без финансовых вложений? Сдать пластиковую крышечку! Волонтерская команда предлагает реализовать экологический проект с социальным уклоном. В рамках...
 
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