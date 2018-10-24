Волонтерский проект действует. Где в Лиде установлены контейнеры для сбора пластиковых крышек?





Как помочь без финансовых вложений? Сдать пластиковую крышечку! Волонтерская команда предлагает реализовать экологический проект с социальным уклоном.

В рамках которого необходимо:

Собирать пластиковые крышки в специальные контейнеры;

Передавать вторсырьё перерабатывающим предприятиям на платной основе;

Оказывать помощь больным детям за вырученные средства.

Ребята выяснили, что в Минске за год аккумулируется на свалках 800 тонн пластиковых крышек стоимость примерно 160 000 $. На эти деньги можно обеспечить нуждающихся 300 колясками!

КУДА МОЖНО ОТНЕСТИ КРЫШЕЧКИ?

Проект действует еще только 3 месяца, но уже успел набрать популярность за пределами столицы. В Лиде и области уже появились пункты сбора, куда можно сдать крышечки:

Лида и район:

ОК «Соляная пещера № 21», а также магазин натуральной косметики «EcoLove», расположенные по адресу: ул. Победы, 33, З этаж, график работы — с 10.00 до 18.00.

Магазин натуральной французской косметики «BlOSEA», расположенный по адресу: ул.Победы, З7, г.Лида, помещение 318, график работы: вт.-пт. 11:00- 18:00; сб. — вс. 11:00 — 15:00.

Детский центр интеллектуального развития «UnicOOm», расположенный по адресу: бул. кн. Гедимина, 1, 2/8, график работы — с 10.00 до 20.00.

Летнее кафе ОАО «Лидское пиво», расположенный по адресу: в городском парке г. Лида по ул. Мицкевича, 5, график работы с 10.00 до 22.00.

Летнее кафе ОАО «Торгово-производительная фирма «Лида», расположенный по адресу: ул. Кирова, г. Лида, около ТЦ «Континент», график работы с 10.00 до 22.00.

Магазин райпотребобщества «Продукты», расположенный по адресу: аг. Можейково Лидского района Гродненской области, ул. Цетральная, 5. Режим работы: 09.00-20.00.

УКП магазин № 1 «Дом торговли» г. Лиды, расположенное по адресу: ул. Ленинская, 14.

Филиал «Можейковский Дом культуры» ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества», расположенный по адресу: аг. Можейково Лидского района Гродненской области, ул. Победы, 11. Время работы: Среда, четверг, пятница, воскресенье: 10:00-14:00, 15:00-19:00. Суббота: 11:00-15:00, 16:00-20:00.

Филиал «Тарновский Дом культуры» ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества», расположенный по адресу: аг. Тарново Лидского района Гродненской области, ул. Школьная, 2. Время работы: Среда, четверг, пятница, воскресенье: 10:00-14:00, 15:00-19:00. Суббота: 11:00-15:00, 16:00-20:00.

Общежитие Лидского ГУП ЖКХ, расположенное по адресу: ул. Качана, 6, корп. 3.

Также сделать свой вклад в доброе дело можно, самостоятельно установив самодельный контейнер в вашем магазине/офисе/подъезде.

КАКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КРЫШКИ МОЖНО СДАВАТЬ НА ПЕРЕРАБОТКУ?

Крышечки от упаковок тетра-пак (без защитных колец, на которые навинчивается крышечка).

Крышечки от пластиковых бутылок (молоко, кефир, питьевые йогурты, сливки, химические жидкостии т.д.).

Крышечки от пластиковых банок (сок, вода, газированные напитки, подсолнечное масло, уксус, витамины или другие лекарства).

Крышечки от 5-литровых и 6-литровых канистр (вода, непищевые жидкости).

Колечки от крышек и ручки от 5-литровых и 6-литровых канистр.

Крышечки обязательно нужно помыть и сдавать чистыми. Также вы можете включить фантазию и сдавать все пластиковые крышки, которые есть у вас дома.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Общими усилиями уже собрано около 4 тонн крышек, организовано 90 пунктов сбора, заключена договоренность с перерабатывающим заводом и найден склад для хранения крышек, так как целесообразно вывозить каждые 5 тонн сырья.

Для установки контейнеров по всей Беларуси проекту не справиться без финансовой поддержки. Сделать разовый платеж или оформить подписку можно на краудфандинг-платформе «Имена».