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В Беларуси с 29 октября внесут изменения в Банковский кодекс. Что нужно знать клиентам банков?

25.10.2018 14:37 — Разное | Tut.by  
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Белорусские банки не смогут в одностороннем порядке изменить процентные ставки по выданным кредитам, а также навязать клиенту дополнительную услугу, не предоставив клиенту право выбора. Это предусмотрено изменениями в Банковский кодекс, которые вступят в силу с 29 октября. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Информация о кредите без допплаты 

После ввода изменений в Банковский кодекс с физлиц не будет взиматься плата за информацию об условиях кредитования, за открытие счета и зачисление на него кредита, если этот счет необходим по условию кредитного договора.

При этом клиенты банков как минимум один раз в месяц смогут бесплатно получать информацию о задолженности по кредитному договору. Для этого нужно будет сделать запрос в банк, в том числе через системы дистанционного банковского обслуживания. 

- Данная информация должна включать сведения о сумме задолженности по
кредитному договору в части основной суммы долга по кредиту, процентам за
пользование им, а также в части просроченной задолженности по основной сумме долга
по кредиту, процентам за пользование им, иным обязательствам (при их наличии), — говорится в документе с изменениями в Банковский кодекс. 

Погашение кредита без уведомления банка 

Клиенты банков смогут досрочно полностью или частично погашать потребительские кредиты с уплатой процентов за срок пользования кредитом без предварительного уведомления банка. При этом взимание неустойки — штрафа, пени — за досрочный возврат кредита не допускается.

Также банк должен обеспечить кредитополучателям как минимум один вариант погашения кредита без сбора и платежей. 

Банки обяжут уведомлять клиентов о просроченной задолженности по кредиту не позже 30 дней со дня ее образования, а поручителя – не позже 60 дней. Эту информацию банки должны будут предоставлять бесплатно. 

Процентные ставки запретят менять в одностороннем порядке 

Банки не смогут в одностороннем порядке изменить процентные ставки по выданным кредитам. После того как изменения в Банковский кодекс вступят в силу, банкам запретят в одностороннем порядке менять проценты за пользование кредитами.

Допуслуги с правом выбора 

Также банки не смогут навязать клиенту дополнительную услугу, не предоставив права выбора. Например, если при получении кредита понадобится страховка, то клиент будет иметь право выбрать страховую компанию сам.

Кредиты только в белорусских рублях 

Кредиты физлицам должны выдаваться только в белорусских рублях.

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