В Заславле на кладбище брали деньги за бесплатные участки для захоронения

Как стало известно, в Заславле 43-летний мужчина брал деньги за выделение участков для захоронения, хотя по закону они бесплатные. В частности, в период с 2016 по 2017 годы с одной пенсионерки он взял 60 рублей за место на кладбище для ее умершего супруга и последующего подзахоронения ее самой.

Еще один эпизод связан с обманом мужчины, который отдал смотрителю кладбища за подобную услугу 130 рублей. Следователям известно, как минимум, о 12 подобных фактах противоправной деятельности 43-летнего мужчины.

Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, по факту мошенничества, совершенного повторно, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК Республики Беларусь. Житель Заславля заключен под стражу.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается точная сумма нанесенного ущерба. Следствие продолжается.