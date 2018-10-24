Определён порядок организации и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года

Постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 10 октября 2018 г. № 98 утверждена Инструкция по организации и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года.



Установлено, что перепись будет проводиться в течение 27 дней с 4 по 30 октября 2019 г. (по состоянию на 0 часов 4 октября 2019 г.).

Согласно документу, при проведении сбора персональных данных респондентов не будут учитываться события, произошедшие после даты проведения переписи. Также отмечается, что переписные листы и иная переписная документация заполняются на лиц, умерших после 4 октября 2019 г. и не заполняются на детей, родившихся после указанной даты.

Переписи подлежат:

граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие/пребывающие в Республике Беларусь;

граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, но на дату переписи временно пребывающие на территории иностранных государств (лица, выехавшие за пределы страны в командировку, на работу, учебу и т.п. на срок 1 год и более переписи не подлежат).

Местом постоянного жительства считается тот населенный пункт, одноквартирный жилой дом, квартира, другое жилое или нежилое помещение, используемое для проживания, в котором респондент проводит большую часть своего ежедневного времени (это место может не совпадать с адресом, по которому респондент зарегистрирован).

Определены следующие возможные способы сбора персональных данных:

опрос переписным персоналом каждого совершеннолетнего респондента и заполнение форм переписного листа при обходе жилых и иных помещений, в которых проживают респонденты, или при посещении респондентами переписных участков, которые образуются органами государственной статистики;

заполнение респондентами переписных листов посредством специализированного программного обеспечения в сети Интернет.

В ходе обработки персональные данные будут обезличены.

В период проведения переписи (ежедневно с 9.00 до 21.00) будет работать единая телефонная справочно-информационная служба (колл-центр) – для консультирования респондентов и переписчиков по вопросам проведения переписи.

Итоговые данные переписи будут предоставлены пользователям в свободном доступе в следующие сроки:

предварительные итоговые данные переписи о численности населения с распределением на городское и сельское, по полу, по республике, по областям и городу Минску – до 3 февраля 2020 г.;

основные итоговые данные переписи о численности населения по республике, областям и городу Минску с распределением по полу, возрасту, национальности, языку, образованию, состоянию в браке, источникам средств существования – до 1 июня 2020 г.;

итоговые данные переписи по вопросам, касающимся сельскохозяйственной деятельности – 1 июля 2021 г.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2018 г.