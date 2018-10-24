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Определён порядок организации и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года
25.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 10 октября 2018 г. № 98 утверждена Инструкция по организации и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года.
Согласно документу, при проведении сбора персональных данных респондентов не будут учитываться события, произошедшие после даты проведения переписи. Также отмечается, что переписные листы и иная переписная документация заполняются на лиц, умерших после 4 октября 2019 г. и не заполняются на детей, родившихся после указанной даты.
Переписи подлежат:
Местом постоянного жительства считается тот населенный пункт, одноквартирный жилой дом, квартира, другое жилое или нежилое помещение, используемое для проживания, в котором респондент проводит большую часть своего ежедневного времени (это место может не совпадать с адресом, по которому респондент зарегистрирован).
Определены следующие возможные способы сбора персональных данных:
В ходе обработки персональные данные будут обезличены.
В период проведения переписи (ежедневно с 9.00 до 21.00) будет работать единая телефонная справочно-информационная служба (колл-центр) – для консультирования респондентов и переписчиков по вопросам проведения переписи.
Итоговые данные переписи будут предоставлены пользователям в свободном доступе в следующие сроки:
Постановление вступает в силу с 1 ноября 2018 г.
По информации
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