Футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола постановил, что брестское «Динамо» должно будет выплатить гродненскому «Неману» 265 тысяч долларов за переход нападающего Павла Савицкого. Эту информацию SPORT.TUT.BY подтвердили в пресс-службе АБФФ.



Фото: ФК «Динамо-Брест»

В скором времени АБФФ опубликует мотивировочную часть решения.

Напомним, что ранее комитет по статусу и переходам АБФФ поставил, что брестчане должны заплатить «Неману» 398 тысяч долларов. После этого брестское «Динамо» подало апелляцию.

Савицкий перешел в «Динамо» зимой. «Неман» просил выплатить компенсацию в 600 тысяч долларов, после переговоров стороны сошлись на 211 тысячах. Эту сумму брестчане потом отказались выплачивать, сославшись на нарушение конфиденциальности переговоров.