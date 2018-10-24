|
Брестское "Динамо" должно выплатить "Неману" 265 тысяч долларов за Савицкого
Футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола постановил, что брестское «Динамо» должно будет выплатить гродненскому «Неману» 265 тысяч долларов за переход нападающего Павла Савицкого. Эту информацию SPORT.TUT.BY подтвердили в пресс-службе АБФФ.
В скором времени АБФФ опубликует мотивировочную часть решения.
Напомним, что ранее комитет по статусу и переходам АБФФ поставил, что брестчане должны заплатить «Неману» 398 тысяч долларов. После этого брестское «Динамо» подало апелляцию.
Савицкий перешел в «Динамо» зимой. «Неман» просил выплатить компенсацию в 600 тысяч долларов, после переговоров стороны сошлись на 211 тысячах. Эту сумму брестчане потом отказались выплачивать, сославшись на нарушение конфиденциальности переговоров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола постановил, что брестское "Динамо" должно будет выплатить гродненскому "Неману" 265 тысяч долларов за переход...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)