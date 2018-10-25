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Перепланировка. Что можно и что нельзя делать на своих квадратных метрах?

25.10.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Перепланировка. Что можно и что нельзя делать на своих квадратных метрах?Кто из счастливых обладателей квартиры не задавался идеей произвести перепланировку своих квадратных метров? Наверняка многие. Однако желание реализовать планы может упереться не только в цену вопроса, но и в требования жилищного законодательства. У каждого свое представление удобства, практичности и рациональности использования жилой площади. Стандартные комнаты, типовая планировка не всем по душе. Хочется внести индивидуальность в интерьер и не ограничиваться при этом лишь цветовым решением и расстановкой мебели.

В случае установления фактов самовольной перепланировки составляется протокол и направляется на административную комиссию. А это влечет штраф, судебные издержки. А ведь узаконить перепланировку все равно придется. А порой, если эти работы представляют угрозу зданию, и переделать все, как было.

— Правила проведения ремонта в квартирах чётко сформулированы Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. №384 «О некоторых вопросах переустройства и перепланировки», — пояснил читателям нашей районной газеты заместитель директора УКП ЖКХ Сергей Вячеславович Кулеш. — Для начала разберемся с определениями. Итак, перепланировка — это изменение планировочных решений жилого или нежилого помещений в процессе выполнения ремонтно-строительных работ. Переустройство — изменение инженерных систем (демонтаж, установка; замена или перенос инженерных сетей, электрического, санитарно-технического или иного оборудования) в жилом или нежилом помещениях и конструктивных элементов в процессе выполнения ремонтно-строительных работ.

Итак, для каких же работ требуется разрешение райисполкома, согласование с ЖКХ и разработка проекта?

К группе работ не требующих разрешения из райисполкома, согласования с ЖКХ и разработки проекта относятся:

— установка (замена) межкомнатных дверей в пределах существующего дверного проема;

— устройство подвесных (натяжных) потолков;

— устройство и демонтаж стационарных шкафов и антресолей;

— замена электротехнических изделий (розетки, выключатели, светильники) и напольных покрытий на имеющие аналогичные технические характеристики;

— замена электрических плит и санитарно-технического оборудования.

К группе работ требующих разрешения из райисполкома, согласования с ЖКХ, но не требующих разработки проекта относятся:

— устройство гидроизоляции, пароизоляции, теплоизоляции и звукоизоляции;

— изменение площади, количества жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;

— изменение площади и количества помещений в изолированных нежилых помещениях за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;

— устройство, увеличение проемов в несущих стенах и перегородках.

К группе работ, требующих разрешения  райисполкома, согласования с ЖКХ и требующих разработки проекта относятся:

— замена или перенос систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, газоудаления;

— изменения в несущих конструкциях;

Для разработки проекта необходимо заключить договор подряда на выполнение проектных работ с организацией, специализирующейся на разработке проектов (разработчиком проектной документации).

Разработчик проектной документации или сам гражданин согласовывают проект в отделе архитектуры и строительства исполкома.

Перед выполнением работ, для которых необходима разработка проекта, инициатор обязан заключить договор на осуществление технического надзора с организацией, имеющей право на ведение архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Подготовила Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.

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