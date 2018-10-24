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Найдено место, которое Google Earth шесть лет не показывал на картах
В течение шести лет сервис Google Earth не обновлял на свои картах изображение участка в пустыне Невада, где военные занимались разработкой экспериментального оружия. До сих пор корпорация не дала объяснений, почему так поступала,
Речь идет о районе полигона Тонопа, где находится несколько сухих озер. Данная местность также известна, как «Зона 52». В этой местности
По данным на 2016 год, обновления не было с 2008 — то есть, восемь лет. Когда активисты обратились в компанию, в сервисе появились снимки этой местности за 2014 и 2015 годы.
Таким образом в сервисе остался «пробел» размером в шесть лет. Это самый долгий период за который не проходило обновление снимков континентальной части США без какого-либо обоснования. Обычно новые снимки в Google Earth
Google не ответил на многочисленные просьбы объяснить причину пробела. Сейчас в сервисе
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Речь идет о месте, известном, как "Зона-52".
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