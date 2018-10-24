Задержанный в Украине за шпионаж белорус проходит полное медицинское обследование

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«Буквально вчера консульский сотрудник посольства Беларуси в Украине посетил Юрия Политику, который сейчас находится в СИЗО СБУ в Киеве. По словам нашего представителя, 23 октября белорус начал проходить процедуры в рамках полноформатного медицинского обследования», — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.





Во время встречи мужчина не высказывал жалоб на здоровье и условия содержания в изоляторе СБУ.





По словам Анатолия Глаза, очередное заседание суда запланировано на середину ноября. А консульский сотрудник встретится с белорусом еще 14 ноября.









За что задержали белоруса





Напомним, гражданина Беларуси задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже. Сам Политика свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ, не собирал секретные сведения для России.





Генеральная прокуратура Беларуси считает, что уголовное дело против белоруса, задержанного за шпионаж в Украине, имеет политический подтекст и у ведомства «есть обоснованные сомнения в наличии шпионажа». Белорусская Генпрокуратура также считает, что нетщательное расследование дела «ставит под сомнение беспристрастность украинской Фемиды и отсутствие политического подтекста в данном деле».





В конце января подозреваемому вынесли обвинительное заключение: ему грозит 10−15 лет тюрьмы.





Юрий Политика также подал обращение в международные организации, в том числе в Комитет ООН по правам человека «в связи с нарушением его прав и применением недозволенных методов дознания, проще говоря — пыток».





В конце сентября стало известно, что Юрий Политика переведен в СБУ в Киеве.





5 октября глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что обменивать Шаройко на белоруса Юрия Политику не будут. Но, как отметил Вакульчик, в Беларуси рассматривается вопрос помилования украинского журналиста Павла Шаройко.