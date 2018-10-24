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Задержанный в Украине за шпионаж белорус проходит полное медицинское обследование

25.10.2018 15:06 — Разное | Партизан  
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Консулы посетили в украинском СИЗО белоруса Юрия Политику, который содержится под стражей на период рассмотрения дела по обвинению в шпионаже.


Фото: svaboda.org

По настоянию белорусской стороны молодой человек уже проходит полное медицинское обследование, рассказали в МИД Беларуси, пишет TUT.BY.

«Буквально вчера консульский сотрудник посольства Беларуси в Украине посетил Юрия Политику, который сейчас находится в СИЗО СБУ в Киеве. По словам нашего представителя, 23 октября белорус начал проходить процедуры в рамках полноформатного медицинского обследования», — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Во время встречи мужчина не высказывал жалоб на здоровье и условия содержания в изоляторе СБУ.

По словам Анатолия Глаза, очередное заседание суда запланировано на середину ноября. А консульский сотрудник встретится с белорусом еще 14 ноября.

За что задержали белоруса

Напомним, гражданина Беларуси задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже. Сам Политика свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ, не собирал секретные сведения для России.

Генеральная прокуратура Беларуси считает, что уголовное дело против белоруса, задержанного за шпионаж в Украине, имеет политический подтекст и у ведомства «есть обоснованные сомнения в наличии шпионажа». Белорусская Генпрокуратура также считает, что нетщательное расследование дела «ставит под сомнение беспристрастность украинской Фемиды и отсутствие политического подтекста в данном деле».

В конце января подозреваемому вынесли обвинительное заключение: ему грозит 10−15 лет тюрьмы.

Юрий Политика также подал обращение в международные организации, в том числе в Комитет ООН по правам человека «в связи с нарушением его прав и применением недозволенных методов дознания, проще говоря — пыток».

В конце сентября стало известно, что Юрий Политика переведен в СБУ в Киеве.

5 октября глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что обменивать Шаройко на белоруса Юрия Политику не будут. Но, как отметил Вакульчик, в Беларуси рассматривается вопрос помилования украинского журналиста Павла Шаройко.

 
 
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Консулы посетили в украинском СИЗО белоруса Юрия Политику, который содержится под стражей на период рассмотрения дела по обвинению в шпионаже.
 
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