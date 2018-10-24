Беларусь о приостановке санкций США: Теперь бизнесмены будут уверенно строить планы

TUT.BY Об этом заявили в МИД Беларуси, пишет





«Мы считаем конструктивным тот факт, что режим приостановки санкций в отношении этих предприятий — нефтехимического комплекса в частности — продлен не на 6 месяцев, как это делалось ранее, а на год», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси Анатолий Глаз.





По его словам, очевидно, что данный шаг администрации президента США Дональда Трампа будет способствовать активизации торгово-экономических отношений.





«Более того, это очень важно для бизнеса, потому что теперь американские и белорусские бизнесмены будут более уверенно строить свои долгосрочные планы сотрудничества», — добавил собеседник.









В то же время, отметил Анатолий Глаз, остается неизменной принципиальная позиция Беларуси по поводу санкций:





«Односторонние санкции во внешней политике неприемлемы и контрпродуктивны. Мы продолжим взаимодействие с США, которое будет способствовать отмене санкций в отношении нашей страны».





Накануне США на год продлили режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий. Санкции были введены в 2006 году, решение о смягчении было принято в 2015 году. В санкционном списке — Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО « Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».



