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Беларусь о приостановке санкций США: Теперь бизнесмены будут уверенно строить планы

25.10.2018 14:48 — Разное | Партизан  
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Приостановка администрацией США санкций в отношении 9 белорусских предприятий поспособствует развитию торгово-экономических отношений и поможет бизнесу более уверенно строить планы.

Об этом заявили в МИД Беларуси, пишет TUT.BY

«Мы считаем конструктивным тот факт, что режим приостановки санкций в отношении этих предприятий — нефтехимического комплекса в частности — продлен не на 6 месяцев, как это делалось ранее, а на год», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, очевидно, что данный шаг администрации президента США Дональда Трампа будет способствовать активизации торгово-экономических отношений.

«Более того, это очень важно для бизнеса, потому что теперь американские и белорусские бизнесмены будут более уверенно строить свои долгосрочные планы сотрудничества», — добавил собеседник.

В то же время, отметил Анатолий Глаз, остается неизменной принципиальная позиция Беларуси по поводу санкций:

«Односторонние санкции во внешней политике неприемлемы и контрпродуктивны. Мы продолжим взаимодействие с США, которое будет способствовать отмене санкций в отношении нашей страны».

Накануне США на год продлили режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий. Санкции были введены в 2006 году, решение о смягчении было принято в 2015 году. В санкционном списке — Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».


 
Теги: Гродно
 
 
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Приостановка администрацией США санкций в отношении 9 белорусских предприятий поспособствует развитию торгово-экономических отношений и поможет бизнесу более...
 
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