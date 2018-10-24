ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Стратегия — это не ваша прерогатива": Лукашенко напомнил правительству, кто в доме хозяин

25.10.2018 14:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Александр Лукашенко сегодня принял с докладом первого вице-премьера Александра Турчина. Президент потребовал от правительства соблюдения коллегиальности при принятии решения.



Он также поинтересовался, как идет работа над структурой и функциональными обязанностями аппарата Совмина. Александр Турчин должен был разобраться в этом. Ранее он руководил аппаратом правительства.
 
Президент подчеркнул, что все решения правительства должны приниматься коллективно. Он уделит большое внимание стилю работы правительства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что задача правительства не только заниматься выработкой стратегии.

— Это, кстати, не ваша прерогатива, стратегия у нас выработана, она определяется президентом, вносится на голосование на президентских выборах и утверждается Всебелорусским народным собранием, — процитировала пресс-служба президента.

Правительство имеет право вносить предложения по корректировкам, но решения принимает все равно президент.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что основная задача правительства реальный сектор экономики. Ему придется делать все: «и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься»

Правительство, которое будет сидеть в кабинетах и вырабатывать некую стратегию, не понимая, что происходит на самом деле, в Беларуси не нужно, — сказал президент.

Кроме того, Александр Лукашенко и Александр Турчин обсудили вопросы развития IT-сферы и цифровизации экономики. По мнению президента опыта ПВТ достаточно, чтобы сделать шаги в данном направлении. Александр Лукашенко отметил, что для реального сектора покупается сырье, в то время, как для IT его приобретать не нужно.

— А вот IT-сфера и ее развитие, доходы от нее — это мозги, это человеческий капитал, и в этом плане мы можем очень много иметь для развития страны и для благосостояния нашего народа. От реального сектора мы никуда не уйдем — цифровизация обеспечит более эффективную его работу, — добавил президент.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня принял с докладом первого вице-премьера Александра Турчина. Президент потребовал от правительства соблюдения коллегиальности при...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на выходных не порадует белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика