"Стратегия — это не ваша прерогатива": Лукашенко напомнил правительству, кто в доме хозяин









Он также поинтересовался, как идет работа над структурой и функциональными обязанностями аппарата Совмина. Александр Турчин должен был разобраться в этом. Ранее он руководил аппаратом правительства.

Президент подчеркнул, что все решения правительства должны приниматься коллективно. Он уделит большое внимание стилю работы правительства.





Александр Лукашенко подчеркнул, что задача правительства не только заниматься выработкой стратегии.





пресс-служба президента. — Это, кстати, не ваша прерогатива, стратегия у нас выработана, она определяется президентом, вносится на голосование на президентских выборах и утверждается Всебелорусским народным собранием, — процитировалапрезидента.





Правительство имеет право вносить предложения по корректировкам, но решения принимает все равно президент.





Александр Лукашенко также подчеркнул, что основная задача правительства реальный сектор экономики. Ему придется делать все: «и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься»





Правительство, которое будет сидеть в кабинетах и вырабатывать некую стратегию, не понимая, что происходит на самом деле, в Беларуси не нужно, — сказал президент.





Кроме того, Александр Лукашенко и Александр Турчин обсудили вопросы развития IT-сферы и цифровизации экономики. По мнению президента опыта ПВТ достаточно, чтобы сделать шаги в данном направлении. Александр Лукашенко отметил, что для реального сектора покупается сырье, в то время, как для IT его приобретать не нужно.





— А вот IT-сфера и ее развитие, доходы от нее — это мозги, это человеческий капитал, и в этом плане мы можем очень много иметь для развития страны и для благосостояния нашего народа. От реального сектора мы никуда не уйдем — цифровизация обеспечит более эффективную его работу, — добавил президент.