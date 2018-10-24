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МИД назвал "ужастиком" заявление об опасности поездок в Беларусь для украинцев

25.10.2018 14:38 — Разное | Партизан  
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Ужастиком и небылицей назвал пресс-секретарь белорусского МИД заявление украинского министра о том, что украинцам опасно ездить в Беларусь.

Накануне глава украинской дипломатии Павел Климкин заявил, что украинцам опасно ездить в Беларусь, поскольку здесь действуют российские спецслужбы. Как пример он привел Павла Гриба, которого задержали в Беларуси и вывезли в Россию, а также журналиста Павла Шаройко, осужденного в Минске по обвинению в шпионаже.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз отметил, что складывается впечатление, будто украинцы теперь обо всем думают только военными категориями, в том числе в отношении ближайшего соседа, передает tut.by.

"Буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о каких-то танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси. Хотя президент нашей страны неоднократно говорил о том, что отсюда могут оккупировать только армады белорусских тракторов или комбайнов", — напомнил белорусский дипломат.

Заявления Климкина он назвал ужастиками и небылицами: "Одновременно из уст упомянутого господина министра появился ужастик о каких-то опасностях для украинских граждан. Поэтому нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу".

В качестве опровержения слов Климкина Глаз упомянул о 160 тысячах украинских беженцев, которые в разное время прибыли в Беларусь. А также заявил, что только в этом году нашу страну посетило 1,5 миллиона украинских граждан.

 
Теги: Минск
 
 
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Ужастиком и небылицей назвал пресс-секретарь белорусского МИД заявление украинского министра о том, что украинцам опасно ездить в Беларусь.
 
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