глава украинской дипломатии Павел Климкин заявил, что украинцам опасно ездить в Беларусь , поскольку здесь действуют российские спецслужбы. Как пример он привел Павла Гриба, которого задержали в Беларуси и вывезли в Россию, а также журналиста Павла Шаройко, осужденного в Накануне, поскольку здесь действуют российские спецслужбы. Как пример он привел Павла Гриба, которого задержали в Беларуси и вывезли в Россию, а также журналиста Павла Шаройко, осужденного в Минске по обвинению в шпионаже.





tut.by . Комментируя это заявление, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз отметил, что складывается впечатление, будто украинцы теперь обо всем думают только военными категориями, в том числе в отношении ближайшего соседа, передает





"Буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о каких-то танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси. Хотя президент нашей страны неоднократно говорил о том, что отсюда могут оккупировать только армады белорусских тракторов или комбайнов", — напомнил белорусский дипломат.





Заявления Климкина он назвал ужастиками и небылицами: "Одновременно из уст упомянутого господина министра появился ужастик о каких-то опасностях для украинских граждан. Поэтому нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу".





В качестве опровержения слов Климкина Глаз упомянул о 160 тысячах украинских беженцев, которые в разное время прибыли в Беларусь. А также заявил, что только в этом году нашу страну посетило 1,5 миллиона украинских граждан.