Спецдокладчик ООН: ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась

Харасти отметил некоторые ухудшения в ситуации с правами человека и свободой слова в Беларуси. Он упомянул поправки в закон о СМИ, которые запрещают анонимные комментарии в интернете, и задержания 16 журналистов по «делу Белта», сообщаетООН, пишет

Он отметил ущемления свободы собраний – если протестующие получают разрешение на проведение мероприятия, то на таких условиях, что протест оказывается бесполезным. Проведение мирных собраний, даже одиночных пикетов невозможно, а на прошлой на прошлой неделе власти задержали 14 человек, протестовавших против строительство аккумуляторного завода в Бресте





Харасти заявил, что Беларусь часто проводит смертные казни и не выполняет временных мер Комитета по правам человека в отношение смертных казней.





За шесть лет было зарегистрировано только одно движение – «Говори правду», за 10 лет не появилось новых партий. Харасти заявил о циклически повторяющихся преследованиях, которые устраиваются «как будто бы напомнить новым поколениям их статус-кво». Хотя власти включили 100 пунктов в план действий по правам человека, ни один из них не отражает настоящих проблем. Харасти напомнил, что президент Беларуси отклонил проект закона о противодействии домашнему насилию, назвав его «дурью, взятой с Запада».





В этом году Миклош Харасти уходит с поста спецдокладчика ООН по Беларуси. Его место займет Анаис Марин.