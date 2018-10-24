ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спецдокладчик ООН: ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась

25.10.2018 14:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Спецдокладчик ООН по ситуации в Беларуси Миклош Харасти представил доклад по Беларуси на заседании третьего комитета Генереальной Ассамблеи ООН.

Спецдокладчик ООН: ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась
Харасти отметил некоторые ухудшения в ситуации с правами человека и свободой слова в Беларуси. Он упомянул поправки в закон о СМИ, которые запрещают анонимные комментарии в интернете, и задержания 16 журналистов по «делу Белта», сообщает пресс-релиз ООН, пишет reform.by

Он отметил ущемления свободы собраний – если протестующие получают разрешение на проведение мероприятия, то на таких условиях, что протест оказывается бесполезным. Проведение мирных собраний, даже одиночных пикетов невозможно, а на прошлой на прошлой неделе власти задержали 14 человек, протестовавших против строительство аккумуляторного завода в Бресте.

Харасти заявил, что Беларусь часто проводит смертные казни и не выполняет временных мер Комитета по правам человека в отношение смертных казней.

За шесть лет было зарегистрировано только одно движение – «Говори правду», за 10 лет не появилось новых партий. Харасти заявил о циклически повторяющихся преследованиях, которые устраиваются «как будто бы напомнить новым поколениям их статус-кво». Хотя власти включили 100 пунктов в план действий по правам человека, ни один из них не отражает настоящих проблем. Харасти напомнил, что президент Беларуси отклонил проект закона о противодействии домашнему насилию, назвав его «дурью, взятой с Запада».

В этом году Миклош Харасти уходит с поста спецдокладчика ООН по Беларуси. Его место займет Анаис Марин.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спецдокладчик ООН по ситуации в Беларуси Миклош Харасти представил доклад по Беларуси на заседании третьего комитета Генереальной Ассамблеи ООН.
 
Новости дня
Новости разные
 
Актив «Белой Руси» Вороновщины поздравил мам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика