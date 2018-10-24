Бизнесмен купил дом Короткевича в Орше, чтобы отдать его городу

В конце июля мы писали , что в Орше выставили на продажу дом Владимира Короткевича, культового беларуского писателя. Именно там он написал повесть «Дзікае паляванне караля Стаха». Сегодня стало известно, что дом купил владелец сети магазинов «5 элемент» Андрей Балабин, пишет «Наша Нiва».

Информацию подтвердил бывший зампредседателя Оршанского райисполкома по идеологии Олег Смирновский − он выступал доверенным лицом бизнесмена при оформлении сделки. Чуть позже Балабин прокомментировал информацию: «Да, действительно, принял решение о покупке, так как считаю, что поддержание проектов в области культуры − обязанность каждого беларуского бизнесмена. 2018 год в Беларуси − год малой родины. Орша − город, где я родился и где прошло моё детство, это дорогое для меня место. Рад поучаствовать в проекте, который популяризирует мой город и замечательных, талантливых земляков».

Он сказал, что хочет передать обновлённый дом-музей городу. Постарается сделать это к 26 ноября 2020 года − это будет 90-летие со дня рождения писателя.

Андрей Балабин занимает 133-е место в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Также он член попечительского совета Национального художественного музея и член правления Местного благотворительного фонда развития тенниса в Беларуси. Дом Короткевича он купил у родственницы писателя за 10,8 тысяч рублей.