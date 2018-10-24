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Дизайнер из Минска хочет снять фильм-антиутопию о городе

25.10.2018 14:41 — Разное | KYKY  
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3D-художник Николай Осадчий хочет снять целый фильм-антиутопию о Минске. Пока что он делает зарисовки в такой стилистике, пишет Citydog.by. Николай немного рассказал о своей идее.

Все эти рисунки − концепт игрового ролика в духе классического «1984» Джорджа Оруэлла или фильма «Эквилибриум» с Пока что вы видите отдельные изображения. Все это концепт будущего игрового ролика в духе «1984» Оруэлла или фильма «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом в главной роли.

Художник рассказал, что это его фантазии о беларуской действительности. У него рождаются образы, когда происходят разные события. Но он отмечает, что у нас всё серое. 

Николай говорит, что беларуские роботы больше похожи на трактора, поэтому он не стал их делать в стиле «Звездных войн». Рабочее название фильма − «Октазор». Рабочее название проекта – «Октазор». Это значит «глаз в восьмиугольнике».

Это будет не первый опыт работы художника в кино. В 2014 году он выиграл в номинации «лучшие спецэффекты» фестиваля Smartfilm.

 
Теги: Минск
 
 
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3D-художник Николай Осадчий хочет снять целый фильм-антиутопию о Минске. Пока что он делает зарисовки в такой стилистике, пишет Citydog.by. Николай немного рассказал о...
 
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