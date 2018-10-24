Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова

Европейский парламент присудил премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» украинскому режиссёру Олегу Сенцову, который 5 октября прекратил 145-дневную голодовку в российской тюрьме. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press в своём твиттере. Два раза эту награду получали беларусы.

BREAKING: EU awards Sakharov Prize for human rights to jailed Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov. — The Associated Press (@AP) 25 октября 2018 г.

Сенцова на эту премию выдвинула крупнейшая фракция Европарламента − Европейская народная партия. Среди номинантов были также марокканский правозащитник Нассар Зефзафи и 11 неправительственных гуманитарных организаций, спасающих беженцев в Средиземном море.

В разные годы премию Сахарова получали Нельсон Мандела, «Репортеры без границ», некоторые российские правозащитники. В 2004 году эту награду получила Беларуская ассоциация журналистов (БАЖ), а в 2006 − Александр Милинкевич, который хотел стать кандидатом в президенты на выборах 2010 года, но потом передумал и поддержал Григория Костусева.