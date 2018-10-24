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Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова

25.10.2018 14:22 — Разное | KYKY  
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Европейский парламент присудил премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» украинскому режиссёру Олегу Сенцову, который 5 октября прекратил 145-дневную голодовку в российской тюрьме. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press в своём твиттере. Два раза эту награду получали беларусы.

Сенцова на эту премию выдвинула крупнейшая фракция Европарламента − Европейская народная партия. Среди номинантов были также марокканский правозащитник Нассар Зефзафи и 11 неправительственных гуманитарных организаций, спасающих беженцев в Средиземном море.

В разные годы премию Сахарова получали Нельсон Мандела, «Репортеры без границ», некоторые российские правозащитники. В 2004 году эту награду получила Беларуская ассоциация журналистов (БАЖ), а в 2006 − Александр Милинкевич, который хотел стать кандидатом в президенты на выборах 2010 года, но потом передумал и поддержал Григория Костусева.

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Европейский парламент присудил премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» украинскому режиссёру Олегу Сенцову, который 5 октября прекратил 145-дневную...
 
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