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Автошколы ДОСААФ лидируют по сдаче экзаменов в ГАИ с первого раза

25.10.2018 15:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Автошколы ДОСААФ лидируют по сдаче экзаменов в ГАИ с первого раза
Фото из открытых источников

Автошколы республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Беларуси" (ДОСААФ) лидируют по сдаче экзаменов в ГАИ с первого раза.

Об этом сообщил председатель его Центрального совета Иван ДЫРМАН, передает БЕЛТА.

Иван Дырман подчеркнул, что качеству обучения курсантов автошкол уделяется особое внимание.

Как результат, ДОСААФ лидирует по сдаче экзаменов с первого раза в ГАИ. «Сейчас этот показатель для общества составляет 63,9%, в то время как общереспубликанский находится на уровне 55,5%», - проинформировал он.

Председатель Центрального совета рассказал также, что за последние пять лет ДОСААФ построил и сертифицировал 18 новых автодромов. Оборудовано и сертифицировано 36 учебных классов.

Обновляется парк учебных машин. За минувшую пятилетку их закуплено 492, в том числе 389 легковушек, 11 грузовиков. Еще 33 грузовика и 29 прицепов безвозмездно передало Минобороны для обучения военнослужащих. В этом году ДОСААФ приобрел еще 95 автомобилей.

По словам Ивана Дырмана, ДОСААФ намерен наращивать темпы обновления парка учебных машин, сделав упор на закупку грузовых, малолитражных автомобилей. Рассматривается вопрос о введении единой удобной формы для инструкторов. За минувшую пятилетку обучение в автошколах ДОСААФ прошли более 230 тыс. водителей. Доля общества на белорусском рынке этих услуг достигает 35%.

 
 
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ДОСААФ лидирует по сдаче экзаменов с первого раза в ГАИ. Сейчас этот показатель для общества составляет 63,9%, в то время как общереспубликанский находится на уровне...
 
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