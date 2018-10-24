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Автошколы ДОСААФ лидируют по сдаче экзаменов в ГАИ с первого раза
25.10.2018 15:05 — Разное | Аргументы и факты
Автошколы республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Беларуси" (ДОСААФ) лидируют по сдаче экзаменов в ГАИ с первого раза.
Об этом сообщил председатель его Центрального совета Иван ДЫРМАН, передает
Иван Дырман подчеркнул, что качеству обучения курсантов автошкол уделяется особое внимание.
Как результат, ДОСААФ лидирует по сдаче экзаменов с первого раза в ГАИ. «Сейчас этот показатель для общества составляет 63,9%, в то время как общереспубликанский находится на уровне 55,5%», - проинформировал он.
Председатель Центрального совета рассказал также, что за последние пять лет ДОСААФ построил и сертифицировал 18 новых автодромов. Оборудовано и сертифицировано 36 учебных классов.
Обновляется парк учебных машин. За минувшую пятилетку их закуплено 492, в том числе 389 легковушек, 11 грузовиков. Еще 33 грузовика и 29 прицепов безвозмездно передало Минобороны для обучения военнослужащих. В этом году ДОСААФ приобрел еще 95 автомобилей.
По словам Ивана Дырмана, ДОСААФ намерен наращивать темпы обновления парка учебных машин, сделав упор на закупку грузовых, малолитражных автомобилей. Рассматривается вопрос о введении единой удобной формы для инструкторов. За минувшую пятилетку обучение в автошколах ДОСААФ прошли более 230 тыс. водителей. Доля общества на белорусском рынке этих услуг достигает 35%.
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ДОСААФ лидирует по сдаче экзаменов с первого раза в ГАИ. Сейчас этот показатель для общества составляет 63,9%, в то время как общереспубликанский находится на уровне...
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