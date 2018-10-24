Автошколы ДОСААФ лидируют по сдаче экзаменов в ГАИ с первого раза

Автошколы республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Беларуси" (ДОСААФ) лидируют по сдаче экзаменов в ГАИ с первого раза.

Об этом сообщил председатель его Центрального совета Иван ДЫРМАН, передает БЕЛТА .

Иван Дырман подчеркнул, что качеству обучения курсантов автошкол уделяется особое внимание.

Как результат, ДОСААФ лидирует по сдаче экзаменов с первого раза в ГАИ. «Сейчас этот показатель для общества составляет 63,9%, в то время как общереспубликанский находится на уровне 55,5%», - проинформировал он.

Председатель Центрального совета рассказал также, что за последние пять лет ДОСААФ построил и сертифицировал 18 новых автодромов. Оборудовано и сертифицировано 36 учебных классов.

Обновляется парк учебных машин. За минувшую пятилетку их закуплено 492, в том числе 389 легковушек, 11 грузовиков. Еще 33 грузовика и 29 прицепов безвозмездно передало Минобороны для обучения военнослужащих. В этом году ДОСААФ приобрел еще 95 автомобилей.

По словам Ивана Дырмана, ДОСААФ намерен наращивать темпы обновления парка учебных машин, сделав упор на закупку грузовых, малолитражных автомобилей. Рассматривается вопрос о введении единой удобной формы для инструкторов. За минувшую пятилетку обучение в автошколах ДОСААФ прошли более 230 тыс. водителей. Доля общества на белорусском рынке этих услуг достигает 35%.