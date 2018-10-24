Пешеход в опасности

Пешеходы остаются одной из наименее защищенных категорий участников дорожного движения – именно на них ежегодно приходится треть от всех дорожных происшествий. Аварии с пешеходами чаще происходят в вечернее время и в конце недели, большая часть среди пострадавших – именно пешеходы. Одна из причин таких наездов – водители попросту не видят людей на дороге. В целях профилактики ДТП на пешеходных переходах 26 октября в Республике Беларусь пройдёт Единый день безопасности дорожного движения «Постой, пешеход! Тормозите, колёса!».





Вечером 18 октября в Бобруйске на улице Механизаторов под колесами автомобиля «Пежо» оказался 47-летний пешеход, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу. Несмотря на темное время суток, световозвращающими элементами пострадавший обозначен не был.

21 октября в 18.40 в Белыничском районе погиб 30-летний пешеход, который стоял на проезжей части автодороги Минск–Могилев. Мужчина оказался под колесами автомобиля «Фольксваген Джетта». И в этом ДТП пешеход был без фликера, несмотря на темное время суток.

Несмотря на потенциальную опасность и тяжесть последствий, пешеходы игнорируют использование световозвращающих элементов. В текущем году в темное время суток зарегистрировано 36 аварий, которые унесли жизни 29 человек.

Существуют определенные обязанности пешехода вечернее и ночное время. Эти знания они обычно игнорируют, считая ненужной формальностью. Однако большинство ДТП случается как раз в темноте или сумерках. Силуэт пешехода может быть виден нечетко, что, возможно, спровоцирует водителя на совершение роковой ошибки. Если вы хотите сохранить свою жизнь, то при переходе, движении по краю проезжей части дороги в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется обозначать себя световозвращающими (светоотражающими) элементами: нашивки на куртке, футболке или рубашке. Водитель никогда не проглядит такого пешехода, даже если он будет стоять в тени.





По-прежнему основными причинами наездов на пешеходов остается игнорирование ими элементарных мер безопасности. Все также граждане пересекают дорогу в неустановленных местах. Хоть практика показывает, что переходить по правилам гораздо быстрее, чем ждать окна в потоке автотранспорта. К тому же лучше потратить пару минут и пройти лишние метры, чем искупать свою ошибку всю оставшуюся жизнь. Однако для некоторых людей закон не писан, они лавируют между авто, подставляя под удар собственную жизнь. Уже в текущем месяце имеет место ряд трагических случаев с участием пешеходов.

10 октября в 20.20 в Могилевском районе 56-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Каравелла» вблизи деревни Сумароково, совершил наезд на 32-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП последний от полученных травм скончался на месте. Световозращающими элементами обозначен не был.

Еще один трагический наезд на пешехода произошел 18 октября в Могилеве. В 20.00 на улице Космонавтов в районе дома 27А вблизи пешеходного перехода автомобиль «Форд» сбил 41–летнюю женщину. Как итог, она получила тяжёлые травмы. Была госпитализирована. Однако в больнице, не приходя в сознание, женщина скончалась. За рулем автомобиля «Форд» находился водитель, который был ранее лишен водительского удостоверения за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Пешеход и водитель – два равных участника дорожного движения, для которых существует общий закон – Правила дорожного движения. Прежде чем ступить на проезжую часть, человек должен убедиться в безопасности. Пешеходам не следует забывать о своей уязвимости и быть осторожными при переходе проезжей части. Потенциальную опасность представляют оживленные перекрестки в городах. Пересекая дорогу по переходу вблизи такого перекрестка, пешеход должен быть предельно бдительным, смотреть по сторонам, контролируя транспортные средства в каждой полосе. Жаль, что далеко не всегда безопасность граждан гарантирует даже «зебра» на переходе, особенно на нерегулируемом. Где-то водители не спешат притормаживать, чтобы пропустить переходящего дорогу человека, некоторые из них пытаются «проскочить» или объехать идущего человека перед самым его носом, отдельные нетерпеливо «газуют», подгоняя переходящую дорогу женщину с коляской или пожилого человека. Вот и происходят трагедии на пешеходных переходах.

Днем 22 октября в областном центре 32-летний местный житель, управляя автомобилем «Рено Лагуна» по ул. Белинского, при повороте налево на ул. Первомайскую не уступил дорогу и совершил наезд на 63-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Госпитализирована.

23 октября в 19.15 в Бобруйске 32–летний местный житель, управляя автомобилем «Лада 21214» по ул. Гагарина, совершил наезд на 49–летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП последнему были причинены множественные травмы.

Госавтоинспекция напоминает водителям о внимательном отношении к пешеходам. Не следует забывать о том, что на пешеходном переходе именно пеший участник имеет преимущественное право на движение. При нарушении водителем правил проезда пешеходного перехода предусмотрен штраф в размере до 5 базовых величин. Если нарушение допущено водителем повторно в течение года, то размер штрафа увеличивается до 8 базовых величин.

И пешеходам не следует забывать об административной ответственности. За переход проезжей части вне пешеходного перехода или за неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 базовых величии. Для нетрезвых нарушителей штраф составляет от 3 до 5 базовых величин.

ОГАИ Горецкого РОВД.